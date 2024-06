WDR-Sport Nach Abstieg - MSV-Frauen verzichten auf 2. Liga Stand: 04.06.2024 16:27 Uhr

Der MSV Duisburg verzichtet nach dem Abstieg aus der Frauen-Bundesliga auf einen Start in der zweiten Liga. Eine Teilnahme könne auch wegen des Abstiegs der Herren in die Regionalliga nicht finanziert werden, teilte der Club mit.

Seit der Übernahme der Spielrechte des insolventen Ex-Meisters FCR 2001 Duisburg Anfang 2014 hatte der MSV in neun von elf Jahren erstklassig gespielt. Ziel sei nun die Teilnahme an der drittklassigen Regionalliga West.

"Leider ist es trotz aller Bemühungen nicht gelungen, die für dieses Projekt notwendigen Sponsoren und Gönner zu finden, ohne die ein Start in der zweiten Spielklasse für den MSV finanziell nicht darstellbar ist", so der Club. "Neun der elf Spielzeiten seit der Übernahme während der Saison 2013/14 absolvierte der MSV in der Bundesliga, ist jetzt aber auch zum dritten Mal abgestiegen."

MSV-Männer steigen in die Regionalliga ab

Die Duisburgerinnen hatten die abgelaufene Saison als Tabellenletzte mit null Siegen beendet. Die Männer stiegen als 18. aus der 3. Liga ab. Die Abteilung Frauen- und Mädchenfußball werde weiter leistungsbezogenen Breitensport anbieten und sei mit dem Westdeutschen Fußball-Verband in intensiven Gesprächen über eine Teilnahme der ersten Frauen-Mannschaft an der Regionalliga West-Saison 2024/25, so die Duisburger.

Nach Angaben des Deutschen Fußball-Bundes darf nun der SV 67 Weinberg als Tabellenzwölfter vorbehaltlich der Zulassungserteilung auch in der kommenden Saison in der zweiten Liga spielen.