WDR-Sport Nach 0:2-Rückstand: Powervolleys gewinnen Krimi in Giesen Stand: 11.01.2025 21:39 Uhr

Die Powervolleys Düren haben der Volleyball-Bundesliga bei den Grizzlys Giesen einen 0:2-Rückstand noch in einen Sieg gedreht.

Die Dürener gewannen die Partie des 14. Spieltags am Samstag (11.01.2025) mit 3:2 (19:25, 22:25, 25:20, 25:21, 15:11) und feierten damit einen wichtigen Erfolg im Kampf um die Playoffs. In der Tabelle bauten die Powervolleys als Sechster damit den Vorsprung auf Giesen auf Rang sieben auf vier Punkte aus. Für die Dürener war es der zweite Sieg in Serie.

Giesen holt die ersten beiden Sätze

Nach ausgeglichenem Beginn setzte sich Giesen dank vier Punkten in Serie im ersten Satz mit 10:6 ab. Die Führung bauten die Gastgeber sogar noch auf sieben Punkte aus (22:15) und zwang Düren so zu einer Auszeit. Genutzt hat sie nichts, der erste Durchgang ging mit 25:19 an Giesen.

Der zweite Durchgang leif zunächst besser für die Powervolleys. Dank drei Punkten in Serie setzte sich Düren auf 8:6 ab. Doch dann kam Giesen zurück und drehte das Spiel. Fünf Punkte in Folge brachten einen 15:10-Führung, die Düren nicht mehr aufholen konnte. Giesen gewann auch Satz zwei mit 25:22.

Powervolleys gleichen aus

Satz drei war lange ausgeglichen. Erst in der Schlussphase setzte sich Düren entscheidend ab. Fünf Punkte in Serie brachten den Gästen beim Stand von 24:19 fünf Satzbälle, von denen sie den zweiten zm 25:20-Satzgewinn nutzten.

Auch im vierten Durchgang war Düren zunächst besser. Giesen nahm beim Stand von 13:10 für die Gäste eine Auszeit. Genutzt hat sie nichts. Düren baute den Vorsprung stattdessen auf 16:11 aus.

Doch dann schlichen sich Fehler ins Dürener Spiel ein. Giesen kam so zurück ins Spiel. Beim Stand von 19:18 aus Dürener Sicht nahm Powervolleys-Trainer Christophe Achten die nächste Auszeit. Und das zeigte Wirkung. Die Powervolleys retteten die Führung über die Ziellinie und holten den Satz mit 25:21.

Düren nervenstark im Entscheidungssatz

Also musste der Entscheidungssatz her. Hier sprach zunächst alles für die Powervolleys, die schnell mit 6:2 führten. Giesen kam jedoch zurück und schnupperte beim Stand von 6:7 am Ausgleich. Düren zog zwar wieder auf 6:9 davin, Giesen kam jedoch immer wieder heran. Am Ende zeigten sich die Powervolleys jedoch nervenstark und holten sich den Entscheidungssatz mit 15:11

Weiter geht es für die Powervolleys am kommenden Sonntag (19.01.2025, 16 Uhr) mit einem Heimspiel gegen die Volleys Herrsching.

Unsere Quellen: