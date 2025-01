WDR-Sport Muskelstrukturverletzung: Uth fehlt Köln auf unbestimmte Zeit Stand: 08.01.2025 19:52 Uhr

Fußball-Zweitligist 1. FC Köln muss bis auf Weiteres auf Offensivspieler Mark Uth verzichten. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, hat sich der 33-Jährige im Trainingslager im spanischen Estepona eine Muskelstrukturverletzung zugezogen.

Zur Verletzungsdauer machte der Herbstmeister keine Angaben. Uth, der bereits am Samstag über Schmerzen in der Wade geklagt hatte, reiste am Dienstagabend aus Spanien ab und unterzog sich am Folgetag einer MRT-Untersuchung in Köln.

Für den Angreifer ist es der nächste Rückschlag in der laufenden Saison. Uth, der bislang lediglich 37 Einsatzminuten in der Liga absolviert hat, war nach einer Adduktorenverletzung vor Kurzem erst wieder auf den Platz zurückgekehrt.

