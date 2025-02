WDR-Sport Münster dreht im NRW-Duell spät auf und besiegt Aachen Stand: 15.02.2025 19:44 Uhr

Nach einem schwachen Start haben die Volleyballerinnen des USC Münster ihr Heimspiel gegen die Ladies in Black Aachen doch noch gewonnen.

Der USC setzte sich am Samstag nach fünf Sätzen mit 3:2 (23:25, 23:25, 25:15, 25:21, 16:14) gegen Aachen durch. Das Duell vor 1.412 Zuschauern in der Sporthalle Berg Fidel in Münster war erst nach 111 Minuten Spielzeit entschieden.

Der erste Satz verlief ausgeglichen, in der Schlussphase konnte sich Aachen auf 22:18 absetzen. Doch Münster kämpfte und wehrte bei 22:24 den ersten Satzball ab, zog am Ende aber mit 23:25 den Kürzeren.

Im zweiten Satz konnte sich Aachen rasch absetzen, führte mit 14:6. Münster gab in heimischer Halle nicht auf, kämpfte sich auf 19:22 heran. Erneut wehrte Münster den ersten Satzball ab, doch die Ladies in Black blieben nervenstark und gewannen auch den zweiten Satz mit 25:23. Aachens Diagonalangreiferin Nicole van de Vosse prägte die ersten beiden Sätze durch ihre zuverlässig erfolgreichen Angriffe.

Münster im dritten Satz deutlich stärker

Aachens Kacey Jost bei der Annahme

Im dritten Satz gelang dann Münster der bessere Start: Die Westfälinnen ging mit 4:0 in Führung. Aachen fing sich zunächst, doch Münster spielte nun deutlich verbessert und leistete sich kaum noch Schwächen. Der USC baute die Führung allmählich weiter aus. Ein Ass von Münsters Marije ten Brinke beendete den Satz schließlich zum 25:15.

Der vierte Satz begann ausgeglichen. Mitte des Satzes konnte sich Münster auf 19:14 absetzen, Aachen kam aber noch einmal zurück und glich zum 19:19 aus. Angeführt von der starken Diagonalangreiferin Rosa Entius sicherten sich dann aber doch die Münsteranerinnen den vierten Satz, der 25:21 endete.

Aachen verliert den Tie-Break

Im fünften Satz, dem Tie-Break, ging es hin und her. Münster führte mit 9:7, dann drehten die Aachenerinnen das Spiel zunächst und führten selbst mit 13:11. Aber Münster hatte am Ende die besseren Nerven und auch etwas mehr Spielglück und setzte sich mit 16:14 durch.

Durch den Sieg im Tie-Break verbuchte Münster zwei Punkte und hielt die Aachenerinnen in der Tabelle auf Distanz, die nur einen Punkt verbuchten. Münster belegt weiter den siebten Platz, kann sich aber noch Hoffnungen machen, den sechstplatzierten VC Wiesbaden anzugreifen. Aachen ist Tabellenachter.

Aachen gegen Suhl, Münster reist nach Wiesbaden

Für die Aachenerinnen steht am Samstag, 22. Februar, die nächste Partie gegen den VfB Suhl Thüringen an (18 Uhr). Für den USC geht es am Mittwoch darauf (26. Februar) mit der Auswärtspartie beim VC Wiesbaden weiter (19.30 Uhr).