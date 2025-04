WDR-Sport MSV Duisburg gnadenlos gegen 1. FC Düren Stand: 12.04.2025 17:01 Uhr

Der MSV Duisburg hat beim 1. FC Düren einen klaren Sieg verbucht und rückt der Rückkehr in die 3. Liga immer näher.

Der Spitzenreiter gewann am Samstag mit 6:0 (3:0) bei den Dürenern, die zuletzt Furore gemacht hatten, indem sie mit Hilfe eines Internet-Castings ein neues Team zusammengestellt hatten.

Doch der MSV zeigte sich gnadenlos und führte bereits zur Pause nach Toren von Max Dittgen (21.), Thilo Töpken (41.) und Jakob Bookjans (45.) mit 3:0. Steffen Meuer (64./73.) und Jannik Zahmel (66.) machten es dann vor 1.800 Zuschauern deutlich.

Damit könnten die Duisburger theoretisch bereits am Ostersonntag im Heimspiel gegen die U21 des 1. FC Köln (14 Uhr) den Aufstieg realisieren. Voraussetzung ist zunächst ein eigener Sieg gegen die Kölner Zweitvertretung.

Außerdem darf Verfolger Rot-Weiß Oberhausen gegen die Schalker U23 (Samstag, 16 Uhr) keinen Punkt holen, außerdem dürfen der FC Gütersloh (Samstag gegen Bocholt) und die Sportfreunde Lotte (Samstag gegen Düren) nicht dreifach punkten.

RWO gewann indes am Samstag beim abstiegsgefährdeten SC Wiedenbrück mit 3:1 (2:1). Niklas Szeleschus hatte das Kellerkind nach 17 Minuten in Front gebracht. Doch Kerem Yalcin (28.) und Tarsis Bonga (30.) drehten das Spiel per Doppelschlag. Diamant Berishas Tor nach 65 Minuten sorgte für die Entscheidung.

Gütersloh siegt klar im Ostwestfalenderby

Der FC Gütersloh feierte im Ostwestfalenduell beim SV Rödinghausen einen überraschend deutlichen 4:1 (3:0)-Erfolg durch je zwei Tore von Phil Beckhoff (9./51.) und Patrik Twardzik (19./45.). Michael Seaton gelang per Elfmeter der Ehrentreffer (79.).

Uerdinger Achtungserfolg gegen Borussia II

Im Tabellenkeller feierte der KFC Uerdingen beim 1:1 gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach einen Achtungserfolg. Die Gästeführung durch In-Gyom Jung (25.) egalisierte Angelo Langer noch vor der Pause zum Endstand (41.). Da Konkurrent Eintracht Hohkeppel bei Fortuna Köln mit 1:4 (1:1) verlor (drei Tore durch Kölns Kingsley Sarpei), bleibt nun noch eine kleine Hoffnung auf den sportlichen Klassenerhalt.

Torreiches Spiel in Bocholt

Marc Heider

Die Sportfreunde Lotte hatten sich bereits am Freitagabend in einem wilden Spiel beim 1. FC Bocholt durchgesetzt. Am Ende stand ein 4:3-Erfolg für die Sportfreunde, die damit seit drei Regionalligaspielen in Folge ungeschlagen sind.

In der spannenden Partie wechselte gleich mehrfach die Führung. Dank zweier später Tore durch Fatlum Elezi (82.) und Marc Heider (84.) hatte Lotte letztlich das bessere Ende für sich. Dabei hatten die Sportfreunde aber auch Glück, dass der erst kurz zuvor eingewechselte Celal Aydogan in der 89. Minute am Aluminium scheiterte.

Für Bocholt war es die erste Niederlage nach zuvor sechs ungeschlagenen Spielen.

Köln II unterliegt Wuppertal

Deutlich ruhiger war es in der zweiten Partie des Abends zugegangen. Da gewann der Wuppertaler SV bei der Reserve des 1. FC Köln mit 1:0. Das einzige Tor erzielte Joker Timo Bornemann in der 79. Minute.

Durch den Sieg bauten die Bergischen ihr Polster auf die Abstiegsränge auf vorerst fünf Zähler aus.

Unsere Quellen: