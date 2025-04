3. Liga Mhamdi rettet Verl in Stuttgart ein Unentschieden Stand: 19.04.2025 18:24 Uhr

Der SC Verl hat in der 3. Liga beim VfB Stuttgart II dank eines späten Ausgleichstreffers einen Punkt geholt.

Das Team von Trainer Alexander Ende kam am Samstagnachmittag in Stuttgart nach zuvor zwei Niederlagen in Folge zu einem 1:1 (0:0) und bleibt im Tabellenmittelfeld. Alexander Groiß (83.) erzielte den Führungstreffer für den VfB, Qualid Mhamdi glich kurz darauf aus (88.). Verls Julian Stark war zuvor vom Platz gestellt worden (64.).

Steczyk vergibt, Eigentor zählt nicht

Im Vergleich zum 0:4 bei Hansa Rostock wechselte Verls Trainer Alexander Ende dreimal: Stark, Daniel Mikic und Dominik Steczyk begannen für Marcel Benger, Fynn Otto und Eduard Probst.

Der VfB stand von Beginn an sehr tief und ließ Verl kommen. Die Gäste nutzten das früh zu einer Großchance für Steczyk, der jedoch unbedrängt das Tor verfehlte (4.). Verl dagegen griff früh an und zwang die Schwaben immer wieder zu Ballverlusten. Ein Schuss von Niko Kijewski stellte kein Problem für Dennis Seimen im VfB-Tor dar (8.). In der 15. Minute lag der Ball dann im Stuttgarter Tor, der Treffer von Dominik Nothnagel ins eigene Netz wurde aber wegen einer Abeitsstellung von Lokotsch, der nach Ansicht des Schiedsrichters aktiv eingegriffen hatte, nicht anerkannt.

Schulze verhindert Verler Rückstand

Auch auf der anderen Seite wurde ein Tor von Mohamed Sankoh nicht gegeben, weil der Schütze zuvor im Abseits gestartet sein soll (21.). Sekunden später hatte Benjamin Boakye das 1:0 für den VfB auf dem Fuß, verzog aber aus guter Position (22.). Spätestens mit diesen beiden Szenen waren auch die Schwaben im Spiel angekommen und dem Führungstreffer näher als Verl. In der 27. Minuten hatte der VfB eine dicke Doppelchance. Zunächst parierte Verls Torhüter Philipp Schulze glänzend gegen Sankoh, dann verzog Boakye im Nachschuss erneut.

Verl kam in dieser Phase überhaupt nicht mehr vor das Stuttgarter Tor und konnte sich bei Schlussmann Schulze bedanken, dass es weiterhin 0:0 stand. Der SC-Keeper war auch in der 38. Minute zur Stelle, als er ein Eins-gegen-eins mit Sankoh für sich entschied. Am Ende der ersten Hälfte war Verl mit dem torlosen Remis gut bedient.

Stark fliegt, Mhamdi kontert Groiß-Treffer

Der zweite Durchgang gestaltete sich zunächst wieder ausgeglichen, auch wenn Verl vor dem Tor weiter harmlos blieb. Den ersten guten Abschluss verbuchte der VfB durch Jannik Hofmann, der das Tor knapp verfehlte (54.). Zehn Minuten später dezimierte sich der SC Verl selbst, als Stark die Gelb-Rote Karte sah (64.). Kurz zuvor hatte Boakye für Stuttgart nur das Außennetz getroffen (64.).

Trotz Unterzahl waren die Gäste aus Ostwestfalen um die Spielkontrolle bemüht und verteidigten die Angriffe der Stuttgarter leidenschaftlich weg. Eine Flanke von Yari Otto konnte der VfB noch im letzten Moment klären (77.). In der Schlussphase erhöhten die Hausherren noch einmal den Druck und kamen schließlich zur nicht unverdienten Führung. Nach einer Ecke traf Groiß aus dem Gewühl im Sechzehner heraus zum 1:0 (83.). Aber Verl schlug zurück. Der eingewechselte Mhamdi traf auf Vorlage des ebenfalls eingewechselten Jonas Arweiler mit einem sehenswerten Volley zum 1:1 (88.).

Trotz fünf Minuten Nachspielzeit konnte sich kein Team mehr eine gefährliche Torchance erspielen und so blieb es beim Remis.

