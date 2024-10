WDR-Sport Messerangriff in Köln vor Podolski-Spiel: Mutmaßlicher Täter identifiziert Stand: 11.10.2024 13:23 Uhr

Vor dem Abschiedsspiel von Lukas Poldolski im Kölner Stadion hat es in der Innenstadt Randale und Gewalttaten gegeben. Ein polnischer Fußballfan wurde niedergestochen. Jetzt hat die Polizei den mutmaßlichen Täter identifiziert. Es soll ein 17-jähriger aus Marokko stammenden Jugendlicher sein.

Der Verdächtige ist in einer Flüchtlingsunterkunft in Düsseldorf gemeldet. Die Polizei hat in dort aber in der Nacht nicht angetroffen. Nach ihm wird weiter gefahndet. Der 17-jährige und mehrere Begleiter sollen gestern Nachmittag auf der Einkaufsmeile Hohe Straße in Köln mit einer Gruppe polnischer Fußballfans in Streit geraten sein. Daraufhin habe der 17-jährige einen 32-jährigen Pole mit einem Messer schwer verletzt. Der Fußballfan schwebt laut Polizei nicht mehr in Lebensgefahr.

Der 32-Jährige war laut Polizei mit mehreren Begleitern in Richtung Dom unterwegs, um sich dort dem geplanten Fan-Marsch zum Rheinenergiestadion anzuschließen. Dann gerieten er und seine Bekannten mit einer entgegenkommenden Gruppe in Streit.

Opfer wurde notoperiert, Fahndung nach Täter läuft

Der Täter stach dem 32-jährigen Polen mit einem spitzen Gegenstand in den Bauch, wie Polizei und Staatsanwaltschaft erklärten. Laut Informationen des WDR handelte es sich dabei um ein Messer. Der Mann musste notoperiert werden. Polizisten nahmen einen 17-jährigen mutmaßlichen Beteiligten am Dom fest.

"Tumult" am Dom - mehrere Verletzte

Eine Stunde nach dem Angriff auf dem Wallrafplatz entwickelte sich laut Polizei eine Auseinandersetzung vor dem Dom, an der zunächst etwa acht polnische Fußballanhänger und sechs weitere Personen beteiligt waren. Eine Nationalität nannte die Polizei bei letzterer Gruppe nicht. Nach WDR-Informationen handelte es sich dabei offenbar um eine Gruppe arabischstämmiger Männer. Als Polizisten dazwischen gingen, habe sich die Auseinandersetzung zu einem Tumult entwickelt.

Polizistinnen und Polizisten und filmende Touristen seien aus einer Gruppe heraus mit Steinen und Flaschen beworfen worden. Dabei seien neun Beamte verletzt worden - zwei von ihnen so schwer, dass sie ihren Dienst nicht mehr fortsetzen konnten. Die Polizei setzte Schlagstöcke und Reizgas ein.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Das Messer wurde bisher nicht gefunden. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder zu Tatwaffe und Täter geben können, um Hinweise. Sie werden auch um Videos und weiteres Bildmaterial gebeten.

Polizeieinsatz vor dem Kölner Dom

Polnische Fans auf dem Weg zum Stadion

Lukas Podolski spielt derzeit noch beim polnischen Klub Górnik Zabrze. Die Anhänger des Vereins wurden nach den Ereignissen doch noch in Richtung des Kölner Stadions geleitet, wo um 20:45 Uhr das Abschiedsspiel begann. Am Stadion waren viele Polizisten und Polizeifahrzeuge. Die Beamten versuchten, Gewalttäter an der Anreise zum Stadion zu hindern.

