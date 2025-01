WDR-Sport Leverkusen weiter auf Bayern-Jagd: "Keine Zeit, nachzulassen" Stand: 15.01.2025 13:46 Uhr

Bayer Leverkusen setzt seine Siegesserie dank eines Geniestreichs fort - und bleibt den Bayern im Titelkampf weiter auf den Fersen.

Mit dem nächsten Sieg seiner unersättlichen Bayern-Jäger wollte sich Xabi Alonso nicht zu lange aufhalten. "Wir haben unser bestes Niveau erreicht - aber es gibt keine Zeit, um nachzulassen", sagte der Trainer von Double-Gewinner Bayer Leverkusen nach dem zehnten Pflichtspielsieg in Serie - zumal "die Rückrunde normalerweise etwas härter" wird, wie Alonso betonte.

Zwei Siege im neuen Jahr

Der glanzlose 1:0 (0:0)-Erfolg gegen Favoritenschreck und Überraschungsteam FSV Mainz 05 zum Hinrundenabschluss tat deshalb doppelt gut, die Werkself blieb Tabellenführer Bayern München unbeirrt auf den Fersen und stärkte einmal mehr das eigene Selbstverständnis. "Am Ende der Saison fragt dich niemand, wie das Spiel gegen Mainz war. Die drei Punkte sind hier in Leverkusen geblieben und wir haben wieder einen Schritt nach vorne gemacht", sagte Anführer Granit Xhaka.

Schon beim 3:2-Sieg in Dortmund hatten die Leverkusener gezeigt, dass sie die herausragende Vorweihnachtsform mit ins neue Jahr gebracht haben - und sich auf der Jagd nach drei Titeln auch von personellen Rückschlägen nicht aus dem Tritt bringen lassen. In Dortmund dominierte die Werkself auch ohne Ausnahmekönner Florian Wirtz (staubedingt verpasste Mannschaftssitzung) in der Startelf, gegen Mainz fiel nun Abwehrchef Jonathan Tah (Erkältung) kurzfristig aus.

Vorne effektiv, hinten stabil

"Es ist wichtig, dass wir auch in so einer Situation bereit sind", sagte Alonso: "Heute war die Chance, um zu zeigen: Wir können es auch ohne Jona." Und das tat der Meister. Während die Defensive im Herbst noch die Achillesferse der Werkself war, steht diese mit nur fünf Gegentoren in den vergangenen neun Pflichtspielen mittlerweile felsenfest - ein traumhafter Freistoßtreffer von Alejandro Grimaldo (48.) reichte gegen Mainz zum Sieg.

"Die Offensive gewinnt die Spiele, die Defensive gewinnt Titel", sagte Xhaka: "Das war auch unsere Stärke letztes Jahr." In diesem hatten die Leverkusener bekanntlich das Double gewonnen und waren bis ins Finale der Europa League gestürmt. In dieser Form ist der Werkself auch in dieser Saison ein ähnlicher Angriff auf die Titel zuzutrauen. "Es ist wichtig, dass wir unsere Aufgaben erledigen", sagte Xhaka.

Am Samstag gegen angeschlagene "Fohlen"

In einem heißen Januar mit insgesamt sechs Pflichtspielen steht schon am Samstag (18.30 Uhr) das rheinische Duell gegen Borussia Mönchengladbach an, ehe die Leverkusener am Dienstag im Hexenkessel von Atletico Madrid gastieren. "Wenn wir so weitermachen", sagte Xhaka, "sind wir auf einem sehr guten Weg."

