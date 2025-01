WDR-Sport Leverkusen verliert Topspiel und verpasst Tabellenführung Stand: 31.01.2025 20:26 Uhr

Zwei Mal konnte Bayer Leverkusen einen Rückstand im Spitzenspiel bei Eintracht Frankfurt ausgleichen. Am Ende jubelten aber die Gastgeberinnen.

Nach sechs Liga-Siegen in Serie unterlag Leverkusen dem Tabellenführer am Freitagabend 2:3 (1:2) und musste damit die erste Auswärtsniederlage der Saison hinnehmen. Mit einem Sieg hätte sich Bayer als Tabellendritter zumindest zwischenzeitlich auf Platz eins vorschieben können.

Sara Doorsoun (24./Foulelfmeter) und Nicole Anyomi (36.) schossen Frankfurt zweimal in Führung, Leverkusen kam durch Karolina Vilhjalmsdottir (34.) und Katharina Piljic (50.) jeweils zum Ausgleich. Den Siegtreffer für Frankfurt erzielte Geraldine Reuteler (51.).

Freigang lässt zwei Mal Frankfurter Führung liegen

Bereits nach knapp vier Minuten hatte Frankfurt eine Riesenchance zur Führung. Nach einer Flanke von Frankfurts Pia-Sophie Wolter konnte Leverkusens Keeperin Charlotte Voll den Ball nicht festhalten und räumte bei dem Klärungsversuch eine Mitspielerin ab. Der Ball landete vor den Füßen der etwas überraschten Laura Freigang (4.), die aus kurzer Distanz am leeren Tor vorbeischoss.

Die Eintracht machte weiter Druck. Nach einer weiteren Flanke von Wolter verfehlte Freigang (10.) am zweiten Pfosten mit einem Volleyschuss das Bayer-Tor. Kurz darauf vergab Freigang (14.) eine weitere Großchance, als sie erneut frei aus kurzer Distanz zum Abschluss kam, aber über die Querlatte schoss. Auf der Gegenseite kam Bayer zu seiner ersten Möglichkeit. Eine verunglückte Faust-Abwehr von Frankfurts Keeperin Stina Johannes kam zu Kramer (15.), die knapp verfehlte.

Elfmeter für Frankfurt - Bayer mit Traumtor

Nach knapp 20 Minuten war Leverkusen besser im Spiel - und dann schlug Frankfurt zu. Reuteler spielte einen Steckpass auf Anyomi (22.), die auf Voll zulief und von Leverkusens Torhüterin gefoult wurde. Den folgenden Elfmeter setzte Doorsoun (24.) sicher ins untere linke Eck.

Mit der Führung im Rücken zog sich die Eintracht etwas zurück, Leverkusen kam nun auf. Vilhjalmsdottir (34.) erzielte mit einem Traumtor den Ausgleich, als sie aus etwa 35 Metern in den Winkel traf. Doch die Freude bei Leverkusen, das in der Abwehr immer wieder große Lücken offenbarte, hielt nicht lange an. Nur zwei Minuten später antwortete die Eintracht durch Anyomi (36.), die Gegenspielerin Lilla Turanyi rechts im Strafraum aussteigen ließ und souverän zum 2:1 traf. Auch die Frankfurter Defensive wackelte zeitweise, Cornelia Kramer (41.) verpasste den erneuten Ausgleich.

Frankfurt kontert erneuten Ausgleich

Unmittelbar nach der Halbzeitpause gelang Bayer das 2:2. Bei einer Leverkusener Ecke klärte Frankfurts Doorsoun zu kurz, sodass Piljic (50.) den Ball per Direktabnahme ins rechte obere Eck hämmern konnte. Und dieses Mal schlugen die Gastgeberinnen im direkten Gegenzug zurück. Nach einem Leverkusener Ballverlust in der Mitte kam die Kugel über Elisa Senß zu Reuteler (51.), die vor Voll cool blieb und flach unten links einschob.

Gefährlich wurde es erneut bei einem Linksschuss von Freigang (57.), den Voll mit dem Fuß abwehrte. Die eingewechselte Delice Boboy (60.) hätte beinahe das 3:3 erzielt, doch bei einer Flanke auf den zweiten Pfosten verpasste sie haarscharf. In den letzten 20 Minuten stand die Eintracht sicher in der Defensive. Leverkusen suchte weiter den Weg nach vorne, fand gegen Frankfurt aber keine Mittel mehr. In der Nachspielzeit kam Bayers Menglu Shen (90.+1) aus aussichtsreicher Position noch einmal zum Abschluss, aber Frankfurts Keeperin Johannes war zur Stelle.

Unsere Quellen:

WDR-Sportredaktion