WDR-Sport Leverkusen bleibt in Oldenburg ohne Punkte

Die Handballerinnen von Bayer Leverkusen haben beim VfL Oldenburg die nächste Niederlage einstecken müssen.

Das abgeschlagene Tabellen-Schlusslicht, das am Mittwoch den ersten Punkt der Saison geholt hatte, verlor am Sonntag 22:29 (12:17). Beste Werferin für Bayer war Christin Kaufmann mit sieben Toren, für Oldenburg kam Paulina Golla auf vier.

Saison endet am Samstag - Hoffen auf Klassenerhalt

Am Samstag (5. April/19 Uhr) bestreitet Leverkusen das letzte Hauptrundenspiel der Saison gegen den Buxtehuder SV. Bayer wird die Saison als Tabellenletzter beenden, den einzigen Punkt holte das Team zuletzt gegen den Vorletzten BSV Sachsen Zwickau.

Gegen Zwickau könnte es auch zum Showdown um den Klassenerhalt kommen. Denn in dieser Saison ermitteln die letzten vier Teams der Tabelle in Playdowns einen Absteiger. So ist es möglich, dass Leverkusen den Klassenerhalt ohne einen einzigen Sieg in der Hauptrunde noch schaffen kann. Die Verlierer der "Halbfinal"-Playdowns spielen gegeneinander, der Verlierer der "Best of three"-Serie muss den Gang in die 2. Liga antreten.

