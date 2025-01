WDR-Sport Leverkusen bezwingt Freiburg auch im Wiederholungsspiel Stand: 26.01.2025 13:51 Uhr

Die Fußballerinnen von Bayer Leverkusen haben auch das dritte Aufeinandertreffen mit dem SC Freiburg für sich entschieden.

Von Bastian Hahne

Im Wiederholungsspiel des 1. Spieltags setzte sich Bayer am Sonntag in Freiburg dank der Treffer von Selina Ostermeier (56.) und Kristin Kögel (70.) mit 2:1 (0:0) durch. Svenja Fölmli traf spät für Freiburg (90.+1).

Nach dem siebten Pflichtspielsieg in Serie liegt das Team von Trainer Roberto Pätzold nach zwölf Spieltagen punktgleich mit Spitzenreiter Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München auf Platz drei.

Der 3:2-Erfolg der Leverkusenerinnen zum Saisonauftakt in Freiburg im August war annulliert worden, weil der Siegtreffer durch Kristin Kögel nach einem zu unrecht wiederholten Elfmeter gefallen war. So hatte es erst das DFB-Sportgericht und anschließend nach einem Einspruch von Bayer auch das DFB-Bundesgericht entschieden.

Leverkusen musste krankheistbedingt auf Kapitänin und Torhüterin Friederike Repohl verzichten. Für sie kam Charlotte Voll zu ihrem Ligadebüt.

Zwei Leverkusener Pfostentreffer

Die Werkself begann druckvoll, die erste Chance hatten aber die Gastgeberinnen. Nach einer Ecke rettete Lilla Turányi nach einem Kopfball von Selina Vobian für Bayer kurz vor der Torlinie (7.). Danach war die Partie ausgeglichen und spielte sich vor allem im Mittelfeld ab. Den ersten Leverkusener Torschuss setzte Kögel in der 17. Minute ab, als sie von der Straumgrenze aus den Pfosten traf.

Wieder dauerte es rund zehn Minuten bis zur nächsten Torchance. Nach einer Ecke traf Turányi mit einem Kopfball erneut den Pfosten des Freiburger Kastens (28.). Erneut gut zehn Minuten später hatte Bayer die nächste Gelegenheit durch Kögel, die aber an SC-Torhüterin Rafaela Borggräfe scheiterte (39.). Kurz vor der Pause war Borggräfe verpasste Janou Levels aus spitzem Winkel das 1:0 für Leverkusen (45.).

Ostermeier und Kögel treffen

Nach dem Seitenwechsel dauerte es eine Weile, bis erstmals wieder Gefahr vor einem der Tore entstand. In der 55. Minute hatte Levels eine Doppelchance für Bayer, scheiterte aber erst an Borggräfe und schoss dann eine Verteidigerin an. Sekunden später landete der Ball dann aber doch zur verdienten Leverkusener Führung im Tor. Eine Flanke von Karolina Vilhjálmsdóttir lenkte Ostermeier am ersten Pfosten ins Tor (57.). Bayer gab auch danach den Ton an und kam durch Delice Boboy zu weiteren Gelegenheiten (60./62.).

Leverkusens Neuzugang Ruby Grant versuchte es in der 64. Minute wenige Minuten nach ihrer Einwechslung mal aus der Distanz, konnte Borggräfe aber nicht überwinden. Bayer schnürte Freiburg in dieser Phase in deren Hälfte ein und drückte auf das zweite Tor. Das gelang Kögel in der 70. Minute, als sie eine Flanke von Grant am zweiten Pfosten einschob. Die sehr auffällige Grant hatte auch den nächsten Leverkusener Abschluss, den Borggräfe hielt (73.).

Fast wäre Freiburg in der 80. Minute zum überraschenden Anschlusstreffer gekommen, als Samantha Steuerwald nach einer Ecke zum Kopfball kam, dieser aber noch von der Tornlinie gekratzt wurde. Auf der anderen Seite scheiterte Levels aus aussichtsreicher Position an Borggräfe (86.). Die Freiburgerinnen gaben sich bis zum Schluss nicht auf und kamen in der Nachspielzeit durch ein sehenswertes Tor der eingewechselten Fölmli von der Strafraumgrenze zum Anschlusstreffer (90.+1).

Am Freitag in Frankfurt

Weiter geht es für Bayer am kommenden Freitag (31.01.2025/18.30 Uhr) mit einem Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt. Freiburg empfängt zwei Tage später die TSG 1899 Hoffenheim (14 Uhr).