Top-Läuferin wird Titel nicht verteidigen Leichtathletik: Klosterhalfen sagt EM-Start ab Stand: 02.06.2024 14:27 Uhr

Die deutsche Top-Läuferin Konstanze Klosterhalfen hat ihre Teilnahme an den Leichtathletik-Europameisterschaften in Rom ab Freitag abgesagt und kann damit ihren Titel über 5000 m nicht verteidigen.

Wie der Deutsche Leichtathletik-Verband am Sonntag mitteilte, muss die 27 Jahre alte Leverkusenerin wegen der Folgen eines Infekts passen. Klosterhalfen hoffe aber weiter auf die Olympia-Teilnahme.

"Koko hat sich mit großem Einsatz für diese Saison vorbereitet. Es ist sehr schade, dass sie jetzt im entscheidenden Moment so einen gesundheitlichen Rückschlag hinnehmen muss", sagte Bundestrainerin Isabelle Baumann: "Aber es ist absolut folgerichtig, auf einen Start bei der EM zu verzichten."

Start über 5.000 und 10.000 Meter geplant

Klosterhalfen hatte bei der EM 2022 in München Gold über 5000 Meter gewonnen. In Rom wollte sie sowohl über 5.000 als auch über 10.000 Meter antreten. Der nun diagnostizierte Infekt habe die deutsche Rekordhalterin laut DLV bereits in den vergangenen "Wochen und Monaten merklich ausgebremst". Klosterhalfen hoffe, bis zur DM Ende Juni in Braunschweig fit zu werden und sich dort das Olympia-Ticket zu sichern.