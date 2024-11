Handball-Bundesliga Lebensmittelvergiftung - Gummersbach fährt nicht zu Rhein-Neckar Löwen Stand: 27.11.2024 21:11 Uhr

Einen Tag nach dem Triumph in der European League im Göteborger Ortsteil Partille hat der VfL Gummersbach sein Gastspiel bei den Rhein-Neckar Löwen abgesagt.

Krankheitsbedingt bleiben den Gummersbachern nun zwei Auswärtsspiele innerhalb von nur drei Tagen erspart. Nach ihrem Erfolg in der European League in Partille (Schweden) bei IK Sävehof am Dienstag sagten sie die für Donnerstag angesetzte Bundesliga-Partie bei den Rhein-Neckar Löwen in Mannheim am Mittwochabend ab. Die halbe Mannschaft habe nach dem Spiel in Schweden "mit dem Bus direkt zum Mannschaftsarzt gebracht" werden müssen, erklärte VfL-Geschäftsführer Christoph Schindler.

Lebensmittelvergiftung verhindert Rückreise einiger Spieler

In Abstimmung mit den Vereinsvertretern aus Mannheim und der HBL solle die Partie nun nach Möglichkeit zeitnah neu terminiert werden. "Nach allem, wie unsere Verletztensituation in dieser Saison abgelaufen ist, dachte ich schon, dass wir alles erlebt haben und irgendwie vom Pech verfolgt sind, aber das setzt dem Ganzen noch einmal die Krone auf", sagte Schindler. Nur die halbe Mannschaft habe zurück nach Deutschland fliegen können, die andere Hälfte habe man krank beim Arzt in Schweden zurückgelassen.

Nachdem der VfL die EHF-Gruppenphase mit dem 28:25-Erfolg bei IK Sävehof als Gruppenerster abgeschlossen hatte, seien in der Nacht zu Mittwoch "im Mannschaftskreis schwere Magen-Darm-Symptome" aufgetreten. Diese hätten sich im Laufe des Tages als "Lebensmittelvergiftung" herausgestellt. "Das einzig Gute an einer Lebensmittelvergiftung ist, dass die Symptome so schnell und heftig, wie sie auftauchen, in der Regel auch wieder in ein paar Tagen abklingen", erklärte VfL-Mannschaftsarzt Dr. Jochen Viebahn.

Richtungsweisendes Verfolgerduell mit den Löwen

Schindler lobte, dass die Rhein-Neckar Löwen auf die sehr kurzfristige Absage sehr "kollegial" reagiert hätten: "Ich weiß, dass es brutal ärgerlich ist, ein Heimspiel einen Tag vor dem Spiel abzusagen, und es tut uns an der Stelle auch sehr leid."

Das Duell mit den Löwen wäre richtungsweisend gewesen, da beide Teams zu einer fünfköpfigen Verfolgergruppe mit jeweils 14 Pluspunkten zählen. Mit einem Sieg hätte sich der VfL auf Rang fünf vorgeschoben und den Rückstand auf Tabellenführer Melsungen zumindest vorübergehend auf zwei Punkte verkürzt.