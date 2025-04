WDR-Sport Läufer und Sonne strahlten bei Düsseldorfer Marathon um die Wette Stand: 27.04.2025 13:07 Uhr

Bei strahlendem Sonnenschein erlebten zigtausend Zuschauer und 16.000 Läufer ein tolles Comeback des Düsseldorfer Marathons.

Von Thomas Kalus

Sechs Jahre mussten Athleten und Zuschauer darauf warten: Jetzt ist der Düsseldorfer Marathon wieder da – und wie! Zuletzt war das Mega-Laufevent 2019 ausgerichtet worden. Danach scheiterte der Lauf zunächst an Corona und später an der Organisation. Jetzt hat die Stadttochter D.Live die Orga übernommen.

US-Mann und Kenianerin gewannen bei den Profis

Bei den Männern gewann der US-Amerikaner Alex Maier in der Königsdisziplin. Er erreichte nach zwei Stunden und gut acht Minuten als Erster das Ziel am Rheinufer in der Altstadt. Bei den Frauen legte Leah Jeruto aus Kenia den schnellsten Lauf hin. Sie benötigte zwei Stunden und 25 Minuten. Aber letztlich fühlten sich alle als Gewinner, die das Ziel erreichten – zu Recht!

Überall Musik an der Marathon-Strecke

Marathon-Läufer unterwegs nach Düsseldorf-Oberkassel

Unter dem Motto "Run to the Beat" gingen mehr als 16.000 Läuferinnen und Läufer auf die gut 42 Kilometer lange Strecke quer durch die Innenstadt. Überall begleitet von DJ- und Trommler-Musik. Vorbei an Kö, Medienhafen und Aquazoo ging es bis zum Ziel in der Altstadt. Zuvor hatten die Aktiven zwei Mal den Rhein überquert und waren eine Schleife durch den linksrheinischen Stadtteil Oberkassel gelaufen.

Verkehrschaos blieb aus

Vom prognostizierten Verkehrschaos war wenig zu spüren in der Stadt. Zwar mussten zahlreiche Straßen und Zugangswege gesperrt werden, aber offenbar wurde die City von den meisten Autofahrern gemieden, sagte die Düsseldorfer Polizeisprecherin Anja Kynast dem WDR. Und viele Besucher seien mit Bus und Bahn angereist oder hätten ihre Fahrzeuge an einem der Park+Ride-Plätze vor den Toren der Stadt abgestellt.

Prächtige Stimmung an der Strecke

Konzentriert: Läufer beim Düsseldorfer Marathon

Die Stimmung an der Laufstrecke war prächtig. Egal ob Profis, Hobbyläufer, Staffeln oder die Kinder beim Kids-Cup: Alle wurden von zigtausend Zuschauern angefeuert. Und viele hatten Familie oder Freunde an der Strecke, die sie mit Plakaten oder Spruchbändern extra motivierten. Traditionell waren auch viele verkleidete Läufer unterwegs. Düsseldorfs Sportagentur D.Sports hatte sogar einen Kostümwettbewerb ausgerufen.

Fortuna Düsseldorf und WDR mit eigener Marathon-Staffel

Verschwitzt aber glücklich: Marathon-Läufer in Düsseldorf

Besondere Anziehungskraft entwickelte die Marathon-Staffel für Freizeitsportler. Zahlreiche Unternehmen waren mit ihren Mitarbeitern dabei. Die vielen Fußball-Fans am Streckenrand freuten sich über ein Team von Fortuna Düsseldorf. Die Lokalmatadoren waren mit ehemaligen Profis, wie Axel Bellinghausen und Oliver Fink, angetreten. Und sogar Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller schnürte die Laufschuhe. Auch das WDR-Studio Düsseldorf stellte eine Staffel.

