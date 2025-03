WDR-Sport Länderspiel in Dortmund: DFB warnt vor Verkehrschaos Stand: 23.03.2025 12:54 Uhr

Am Sonntagabend trifft die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in Dortmund auf Italien. DFB und Stadt warnen vor Verkehrschaos.

Grund sind parallel statfindende Veranstaltungen in den Westfalenhallen. Schon seit vergangenen Donnerstag läuft die Creative, Europas größte Messe für kreatives Gestalten. Am Samstag wurde die Backmesse "Cake and Bake" eröffnet. Außerdem finden ab Sonntagmittag nacheinander drei Musikshows in den Westfalenhallen statt.

Um 20.45 Uhr trifft dann im gegenüberliegenden Stadion die DFB-Elf auf Italien. Der DFB empfiehlt allen Besucherinnen und Besuchern "dringend" die frühzeitige Anreise mit öffenlichen Verkehrsmitteln und die Nutzung des Park-and-Ride-Parkplatzes. Autofahrer sollen sich am Parkleitsystem der Stadt Dortmund orientieren.

Parkplätze nur mit Parkausweis nutzbar

Die Parkplätze rund um das Stadion werden nur Inhaberinnen und Inhabern von Parkausweisen zur Verfügung stehen. Öffentliche Parkplätze gibt es am Stadion nicht. Die Straße am Dortmunder Stadion wird zudem ab mittags gesperrt.

Die DFB-Elf kämpft gegen Italien um den Einzug ins Halbfinale der Nations League. Das Hinspiel in Mailand gewann Deutschland nach Toren von Tim Kleindienst und Leon Goretzka mit 2:1. Den Treffer für Italien erzielte Sandro Tonali.

