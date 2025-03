WDR-Sport Krefeld Pinguine starten in Playoffs - Aufstieg realisierbar? Stand: 10.03.2025 19:19 Uhr

Am Mittwoch starten die Krefeld Pinguine im Kampf um den Aufstieg in die DEL in die Playoffs. Dabei ist noch unklar, ob der Aufstieg überhaupt realisierbar ist.

Von Lukas Thiele

Es wird ernst für die Krefeld Pinguine. Am Mittwoch startet der KEV in die Playoffs und damit in die heiße Saisonphase in der DEL. Seit Sonntagabend steht auch fest, wer der Gegner in der ersten Runde sein wird: Die Blue Devils Weiden setzten sich in die Pre-Playoffs mit 2:1-Siegen den EC Bad Naunheim durch und kommen somit am Mittwoch (19.30 Uhr) für Spiel eins nach Krefeld.

Dann wird auch die Düsseldorfer EG genau hinschauen. Die DEG ist sportlich aus der DEL abgestiegen, könnte die Klasse aber noch halten. Das ist der Fall, wenn ein Team die Playoffs der DEL2 gewinnt, das nicht die Lizenz für die höchste deutsche Spielklasse beantragt hat.

Pinguine einer der Favoriten auf den Aufstieg

Fünf der acht Playoff-Teams haben das aber getan - darunter auch die Krefeld Pinguine. Die Krefelder haben die Hauptrunde als Zweiter abgeschlossen, so gut wie noch nie. Der KEV geht also als einer der Favoriten in die Schlussrunde.

"Ich glaube, dass wir gegen die Top-Teams die Spiele immer eng gestaltet und viele davon gewonnen haben. Unser zweiter Platz spricht dafür, dass man mit uns rechnen muss", sagte Kapitän Alexander Weiß den "Eishockey-News".

Eine kleine Ergebniskrise Mitter der Saison verhinderte, dass die Pinguine die Hauptrunde nicht als Tabellenführer abgeschlossen haben, sondern hinter den Kassel Huskies ins Ziel einliefen. "Aber im Großen und Ganzen war es eine gute Hauptrunde", bilanzierte der 38-Jährige.

Weiden Blue Devils mit starker Form

Die Weiden Blue Devils beendeten die Hauptrunde auf Rang sieben. Die Platzierung sagt jedoch nur wenig über die aktuelle Leistungsfähigkeit der Oberpfälzer aus. Denn Anfang Januar standen die Blue Devils noch auf Rang zwölf, weit weg von jeglichen Playoff-Hoffnungen.

Ein beeindruckender Endspurt katapultierte das Team noch auf Rang sieben. Schaut man nur auf die Tabelle von 2025, wären die Blue Devils Vierter. "Das ist ein schwerer Gegner. In der zweiten Hälfte der Saison gehörten sie zu den Top-Mannschaften und sie haben zuletzt viele Siege eingefahren", warnte Weiß. "Ich erwarte eine lange und spannende Serie mit mindestens sechs, vielleicht sogar sieben Duellen." Wer zuerst vier Spiele gewinnt, zieht ins Halbfinale ein.

Weiß: "Strafen vermeiden"

Von den vier Hauptrunden-Duellen ging zwei an die Pinguine, zwei Mal gewann Weiden. In den Playoffs komme es nun auch auf die Tagesform an, sagte Weiß. Und: "Wir brauchen eine gute Unterzahl und sollten besser sogar Strafen vermeiden. In Überzahl müssen wir unsere Tore machen. Wenn wir nicht mehr wie zwei oder drei Gegentore kassieren, haben wir in jedem Spiel eine Chance, zu gewinnen."

Dann könnte es für die Pinguine in der Schlussrunde weit gehen: "Wir können in den Playoffs ein unangenehmes Team sein", so Weiß.

Finanzierung im Fall des Aufstiegs noch nicht gesichert

Sollte den Pinguinen dann tatsächlich der große Wurf gelingen und der KEV die Playoffs gewinnen, scheint jedoch noch gar nicht sicher, dass Krefeld in der kommenden Saison dann auch wirklich in der DEL spielt.

Denn wie Hauptgesellschafter Peer Schopp im Interview mit dem "Extra-Tipp" durchblicken ließ, ist die Finanzierung des DEL-Spielbetriebs überhaupt nicht gesichert. "Sollten wir die Meisterschaft gewinnen und uns für den Aufstieg qualifizieren, werden wir in der kurzen Zeit genau prüfen, ob dieser Schritt möglich ist. Maximal drei Wochen blieben dafür Zeit. Versprechen kann ich dies aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht", sagte Schopp.

Rund zwei Millionen Euro fehlen laut Gesellschafter aktuell. Dazu kommen 1,15 Millionen Euro, die für die Lizenz hinterlegt werden müssten. Sollten die Pinguine das Geld nicht zusammenbekommen, werden die Krefelder nicht in der DEL spielen. "Wir werden auf keinen Fall mit einer Finanzierungslücke in der DEL antreten. Dann würden wir alles einreißen, was wir hier mühsam aufgebaut haben", sagte Schopp.

Eine Entwicklung, die auch die Düsseldorfer EG genau verfolgen wird.

Unsere Quellen: