WDR-Sport Krefeld Pinguine kassieren Ausgleich in Ravensburg

Stand: 30.03.2025 21:55 Uhr

Die Krefeld Pinguine haben in der Halbfinal-Serie der DEL2 im zweiten Spiel den Ausgleich kassiert.

Der Klub unterlag am Sonntagabend bei den Ravensburg Towerstars mit 5:6 (2:0, 1:5, 2:0) nach Verlängerung. Den ersten Vergleich hatte Krefeld am Freitag mit 5:1 für sich entschieden. In der "Best of seven"-Serie sind vier Siege nötig, um in die Finalrunde einzuziehen. In der nächsten Partie am Freitag (19.30 Uhr) haben die Pinguine wieder Heimrecht.

Ravensburg dreht Partie im Mitteldrittel

Im ersten Drittel überzeugten die Pinguine und gingen durch Tore von Lucas Lessio (10.) im Powerplay und Max Newton (18.) mit 2:0 in Führung.

Im zweiten Abschnitt drehten dann die Hausherren auf. Robbie Czarnik (24.) in Überzahl, Nickolas Latta (25.) und erneut Latta (27.) in Überzahl drehten die Partie in etwa dreieinhalb Minuten, ehe Erik Karlsson (31.) das 4:2 nachlegte. Krefeld verkürzte im Powerplay durch Lessio (32.) auf 4:3, doch Simon Sezemsky (39.) traf noch vor dem Drittelende zum 5:3 für Ravensburg.

Im Schlussdrittel bäumte sich Krefeld auf und drückte auf den Ausgleich. Zunächst gelang Alexander Weiß (51.) der Anschlusstreffer, dann glich Philipp Kuhnekath (54.) für die Pinguine aus. In der Overtime sorgte Mathew Santos in der 63. Minute für den Ravensburger Siegtreffer.

