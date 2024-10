WDR-Sport Kölner Hempel für Darts-WM qualifiziert Stand: 31.10.2024 17:50 Uhr

Der Kölner Florian Hempel hat sich zum vierten Mal für die Darts-WM in London qualifiziert. Insgesamt werden sechs Deutsche dabei sein.

Bei der Darts-WM in London (15. Dezember bis 3. Januar) werden in diesem Jahr erstmals mindestens sechs deutsche Spieler an den Start gehen. Diese Rekordanzahl ergibt sich aus der Qualifikation von Florian Hempel, der sich am Donnerstag sein Ticket für den berühmten "Ally Pally" sicherte.

Insgesamt sechs Deutsche am Start

Der Wahl-Kölner Hempel zog beim letzten Players Championship Turnier in Leicester mit einem 6:3-Erfolg über Chris Landman (Niederlande) in die zweite Runde ein. Dort unterlag er zwar dem Nordiren Daryl Gurney mit 3:6, kann aber nicht mehr aus den Top 32 der Pro Tour Order of Merit herausfallen. Dies berechtigt ihn zu seiner vierten WM-Teilnahme in Folge.

Zuvor hatte sich bereits die deutsche Nummer eins Martin Schindler, der ehemalige WM-Halbfinalist Gabriel Clemens und Ricardo Pietreczko qualifiziert, Mitte Oktober hatte sich zudem die deutsche Nachwuchshoffnung Niko Springer sein WM-Ticket gesichert. Zu den fünf bereits qualifizierten Spielern wird sich mindestens noch der Sieger der Super League gesellen, die vom 5. bis 8. November in Hildesheim ausgetragen wird.