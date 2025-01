WDR-Sport Kölner Haie verpflichten Rantakari für DEL-Endspurt Stand: 24.01.2025 11:43 Uhr

Die Kölner Haie haben für den Saison-Endspurt in der Deutschen Eishockey Liga personell nachgelegt. Der finnische Abwehrspieler Otso Rantakari erhält einen Vertrag bis zum Saisonende.

Dies teilte der Verein am Freitag mit. Zuletzt war der Vertrag mit Abwehrspieler Nick Bailen aufgelöst worden. Der US-Profi spielt nun in Schweden bei den Växjo Lakers. Der 31 Jahre alte Rantakari spielte in der vergangenen Saison noch bei den Augsburger Panthern, mit denen er Letzter wurde.

Einsatz im Derby gegen Düsseldorfer EG noch unklar

Zuletzt war er in seiner Heimat bei Vaasan Sport aktiv. Für den Club stand Rantakari in der laufenden Saison in 20 Partien auf dem Eis, kam seit Mitte November aufgrund einer Suspendierung aus disziplinarischen Gründen aber nicht mehr zum Zug. Für die Augsburger Panther absolvierte Rantakari in der vergangenen Spielzeit 51 Partien (sechs Tore, zehn Vorlagen). Zudem sammelte er zuvor unter anderem Erfahrung in der russischen KHL, der schwedischen SHL sowie der Schweizer NL.

"Durch die Verpflichtung von Otso bekommen wir noch mehr Tiefe in den Kader und eine Verstärkung für die Verteidigung. Er kennt die Liga und braucht daher keine lange Eingewöhnungszeit", sagte Haie-Sportdirektor Matthias Baldys.

Ob Rantakari bereits am Freitag im Derby bei der Düsseldorfer EG spielen kann, ist noch unklar. Nach 38 von 52 Hauptrundenspielen haben die Kölner als Tabellensechster gute Chancen, sich direkt für die Playoffs zu qualifizieren.

