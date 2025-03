WDR-Sport Kölner Haie erneut mit europaweitem Zuschauerrekord Stand: 07.03.2025 16:55 Uhr

Die Kölner Haie haben erneut einen europaweiten Zuschauerrekord aufgestellt. Mit einem Schnitt von 17.829 in der Hauptrunde der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verbesserte der achtmalige Meister seine eigene Bestmarke aus der vergangenen Saison um 836 Fans pro Spiel.

Damit sind die Haie zum zweiten Mal in Folge die Nummer eins in Europa. Durch das bereits ausverkaufte letzte Hauptrunden-Heimspiel am Freitagabend gegen Vizemeister Fischtown Pinguins Bremerhaven werden insgesamt 463.543 Zuschauer die Kölner Arena besucht haben.

Insgesamt siebenmal war die Halle in dieser Saison ausverkauft. Dies hat es seit dem Umzug 1998 in einer DEL-Saison in Köln noch nie gegeben. "Wir sind sehr dankbar für die besondere Treue und Unterstützung unserer Fans. Sie haben diesen erneuten Rekord erst möglich gemacht", sagte Haie-Geschäftsführer Philipp Walter.

Haie können auch mit der NHL mithalten

Als Europas Nummer eins können die Haie auch mit der NHL mithalten. 14 Teams aus der nordamerikanischen Profiliga haben in der laufenden Spielzeit weniger Besucher im Schnitt. Die DEL hatte bereits am Donnerstag einen neuen Zuschauerrekord verkündet.

Insgesamt werden die 364 Hauptrundenspiele erstmals mehr als 2,8 Millionen Besucher gesehen haben, damit ist die DEL wie im Vorjahr der Zuschauerkrösus der europäischen Ligen. Das entspricht einer Steigerung von etwa acht Prozent gegenüber der vergangenen Saison. Im Schnitt sahen damit voraussichtlich knapp 7750 Zuschauer die Partien.

