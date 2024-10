WDR-Sport Kölner Haie - die Schießbude der DEL Stand: 01.10.2024 22:02 Uhr

Die Kölner Haie verzweifeln an der Fülle ihrer Gegentore in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Der verletzte Stamm-Torhüter Tobias Ancicka fehlt an allen Ecken und Enden.

Die schmerzhafte Trennung von Uwe Krupp und die Verpflichtung des mehrmaligen Meistertrainers Kari Jalonen sollten bei den Kölner Haien eigentlich einen Wendepunkt in erfolgreichere Zeiten markieren. Nach vier Niederlagen aus den ersten fünf Saisonspielen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) kommt aber erneut Unmut auf.

"Wir waren nicht bereit", urteilte der Finne Jalonen, der in seiner Heimat und in der Schweiz insgesamt sechs Mal den nationalen Titel holte, nach der jüngsten Pleite am Dienstag (1.10.2024) bei den Löwen Frankfurt.

Torhüter muss früh vom Eis

Mit 1:5 (1:3, 0:0, 0:2) verloren die ambitionierten Rheinländer, mit nun 25 Gegentoren stellt das Team um Nationalmannschaftskapitän Moritz Müller die schwächste Defensive der Liga. "Es ist frustrierend, so viele Gegentore zu bekommen", sagte Jalonen.

Der 64-Jährige nahm in Frankfurt bereits nach dem zwischenzeitlichen 0:3 nach 13 Minuten seinen Torhüter Niklas Lunemann vom Eis. Doch auch das half nur bedingt. Das Fehlen des wohl länger verletzten Nationalkeepers Tobias Ancicka war kaum zu übersehen.

Dabei wollte der KEC doch mal wieder um die Meisterschaft spielen. Die letzte feierten die Haie vor 22 Jahren. Doch die Realität sieht derzeit anders aus.

Ganzes Team ist gefordert

Schon zum Auftakt kassierte Köln ein 2:6 gegen Meister Eisbären Berlin, nach dem 3:1 über die Adler Mannheim folgten ein 5:6 gegen die Nürnberg Ice Tigers und ein 6:7 gegen die Augsburger Panther. In beiden Spielen verloren die Domstädter nach einer zwischenzeitlichen Drei-Tore-Führung noch in der Verlängerung.

Nationalstürmer Parker Tuomie nahm die Ancicka-Vertreter Lunemann, der normalerweise für Kooperationspartner Bad Nauheim in der DEL2 spielt, und Mirko Pantkowski in Schutz. "Als Mannschaft können wir auch nicht zufrieden sein, jede Chance geht momentan rein. Es liegt nicht nur an den Torhütern, es liegt auch an uns", sagte Tuomie.