Frauen-Bundesliga Kölner Frauen chancenlos gegen souveräne Eintracht Stand: 27.04.2025 20:23 Uhr

In der Frauen-Bundesliga hat der 1. FC Köln gegen Eintracht Frankfurt die nächste Niederlage einstecken müssen.

Köln unterlag der Eintracht am Sonntagabend 0:4 (0:2) und kassierte damit die 14. Niederlage im 20. Saisonspiel. Der Tabellenvorletzte Köln hat den Klassenerhalt bereits sicher, da es in dieser Spielzeit nur einen Absteiger gibt und der Abstieg von Schlusslicht Potsdam seit Freitag feststeht.

Der Tabellenzweite Frankfurt machte dagegen einen Schritt Richtung Champions-League-Qualifikation und vergrößerte den Vorsprung auf den Vierten Bayer Leverkusen wieder auf vier Punkte.

Frankfurt trifft doppelt in der Anfangsphase

Frankfurt machte von Beginn an Druck. Köln hatte bereits nach knapp zwei Minuten Glück, als Carlotta Wamser (2.) nach einer Ecke mit einem Kopfball am Pfosten scheiterte. Doch kurz darauf geriet der FC in Rückstand: Eine flache Hereingabe von Wamser verlängerte Lara Prasnikar mit der Hacke auf Laura Freigang (6.), die mit einem wuchtigen Schuss aus zwölf Metern zum 1:0 traf.

Die Eintracht ließ nicht nach und kombinierte sich sehenswert durch die harmlose Kölner Hintermannschaft. Nicole Anyomi (16.) wurde im Kölner Strafraum nicht wirklich bedrängt und erhöhte mit einem Schuss ins untere rechte Eck auf 2:0.

Köln bleibt offensiv harmlos

Anschließend nahm Frankfurt etwas das Tempo raus, Köln kam besser in die Zweikämpfe. In der Offensive blieb Köln jedoch komplett harmlos. Für die einzige nennenswerte Kölner Chance im ersten Durchgang sorgte Frankfurts Freigang (30.), die den Ball bei einem Klärungsversuch beinahe ins eigene Tor befördete.

In der 39. Minute spielte Kölns Laura Vogt kurz vor der Mittellinie einen kurz ausgeführten Freistoß direkt in die Füße von Anyomi, die anschließend mit zwei weiteren Mitspielerinnen allein auf das Tor von FC-Keeperin Aurora Mikalsen zulief. Anyomi schoss selbst, traf aber nur die Latte.

Frankfurt legt nach der Paue nach

Auch nach der Halbzeitpause hatten die Kölnerinnen Frankfurt nicht viel entgegenzusetzen. Wamser hatte auf der rechten Seite viel Zeit und schlug eine präzise Flanke auf den Kopf von Freigang (53.), die hochstieg und ins rechte Eck köpfte - 3:0.

Frankfurt hatte weitere gute Möglichkeiten durch Anyomi (55./86.) und Freigang (58.). Köln kam in der zweiten Hälfte lediglich zu einem Distanzschuss durch Adriana Achcinska (71.), der das Frankfurter Tor deutlich verfehlte. Den Schlusspunkt setzte Elisa Senß (90.+1), die nach starker Vorarbeit von Wamser zum 4:0-Endstand traf.

Köln nun gegen Bremen

Am vorletzten Spieltag tritt der 1. FC Köln am Sonntag (4. Mai/18.30 Uhr) bei Werder Bremen an. Frankfurt spielt kurz zuvor (15 Uhr) gegen 1899 Hoffenheim.

Unsere Quellen: