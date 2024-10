WDR-Sport KEC patzt, DEG jubelt in München Stand: 11.10.2024 21:59 Uhr

Die Kölner Haie kommen in der DEL nicht in Fahrt und verlieren gegen Schwenningen. Dafür gelingt der Düsseldorfer EG in DEL in Coup beim EHC München.

Am Freitag (11.10.2024) kassierte Köln in der Deutschen Eishockey-Liga ein 2:3 (0:0, 1:1, 1:1, 0:1) nach Verlängerung gegen die Schwenningen Wild Wings. Gegen effektive Gäste war der KEC zu harmlos und geriet zweimal in Rückstand. Adam Almquist (58.) schaffte zwar den 2:2-Ausgleich und kurz vor der Schlusssirene hatte Justin Schütz sogar noch den Siegtreffer auf dem Schläger. Aber die Gäste schlugen nach 1:11 Minuten in der Overtime zu und holten sich den Sieg.

Zwölf Punkte bedeuten für die ambitonierten Kölner Haie nach dem 8. Spieltag erst einmal Platz sieben.

Starke Defensivleistung der DEG

Düsseldorf holte dagegen nach kämpferischer Leistung einen 2:1-Überraschungssieg (0:0, 1:0, 0:1, 0:0) nach Penaltyschießen in München. Tyler Angle (25.) gelang für sehr aktive und konzentrierte Gäste Anfang des zweiten Drittels die Führung. In der Folgezeit bissen sich die favorisierten Münchener fast die Zähne an der DEG-Abwehr aus. Immer wieder waren die Gäste zur Stelle und blockten aussichtsreiche Situationen der Bayern.

Schließlich brauchte es eine Überzahl und einen strammen Schuss von Markus Eisenschmid, dass die Münchener doch noch zum 1:1-Ausgleich kamen. Das schockte das DEL-Schlusslicht aber nicht. In der fünfminütigen Overtime hatten die Gäste zahlreiche Chancen auf den Siegtreffer, doch immer wieder stand EHC-Goalie Mathias Niederberger im Weg.

Im Penaltyschießen scheiterten dann die ersten sechs Schützen, ehe Alexander Ehl seinen Versuch im Tor unterbrach und DEG-Torwart Henrik Hauland mit einer Parade gegen Eisenschmid den 2. Saisonsieg klar machte. Trotzdem bleibt die DEG mit vier Punkten auf dem letzten Tabellenplatz.