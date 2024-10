WDR-Sport Irres Iserlohn-Comeback in Düsseldorf Stand: 13.10.2024 16:24 Uhr

Vier Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit sah es in der Deutschen Eishockey-Liga nach einer Niederlage der Iserlohn Roosters in Düsseldorf aus. Doch dann kam es anders.

Beim 4:3 (1:1, 0:1, 2:1, 1:0) nach Verlängergung am Sonntag (13.10.2024) bei der Düsseldorfer EG gelang erst Zach Osburn vier Sekunden vor Schluss mit seinem ersten DEL-Treffer der Ausgleich zum 3:3.

Branden Troock sorgte dann nach 1:50 Minuten in der Overtime mit einem abgefälschten Schuss von der blauen Linie für den Sieg. Während Iserlohn den nach dem 4:0 in Nürnberg den zweiten Auswärtssieg in Folge feierte, verpasste Düsseldorf nach dem Überraschungssieg in München den Befreiungsschlag und bleibt Letzter.

DEG wuchtig, Iserlohn enorm effektiv

Dabei hatte für die Rheinländer alles so gut begonnen. Schon nach zehn Minuten staubte Bennet Roßmy vor 8.600 Zuschauern im Düsseldorfer Dome zum 1:0 ab. Die DEG hatte das Spiel danach weitestgehend im Griff, aber die Gäste aus dem Sauerland waren ungemein effektiv. Jake Virtanen (17.) nutzte in einer Überzahlsituation eine der wenigen Chancen zum 1:1.

Die Gastgeber blieben danach aber in der Partie. Drake Rymsha (23.) stellte kurz nach Beginn des 2. Drittel auf 2:1. Danach verteidigte die DEG, wie schon beim Shootout-Sieg in Münchn stark. Aber wieder reichte Iserlohn eine Situation, um in der Schlussphase (51.) auszugleichen.

Als dann Bernhard Ebner knapp drei Minuten vor Schluss, das 3:2 erzielte, sah es tatsächlich nach dem ersten Drei-Punkte-Erfolg für Düsseldorf in dieser Saison aus - aber den Iserslohn Roosters gelang eben noch dieses verrückte Comeback.