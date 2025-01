WDR-Sport HSG Blomberg-Lippe gewinnt Premiere in der European League Stand: 11.01.2025 18:39 Uhr

Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte hat die HSG Blomberg-Lippe ein Gruppenspiel in der European League bestritten - und gewonnen.

Am Samstag (11.01.2025) schlugen die Blombergerinnen in Lemgo den französischen Vertreter JDA Bourgogne Dijon HB mit 35:30 (18:17). Nieke Kühne war mit zehn Treffern beste Werferin der Gastgeberinnen. Laetitia Quist traf sechs Mal, Alexia Hauf steuerte fünf Tore bei. Für Dijon trafen Nina Dury und Rosario Victoria Urban Medel mit jeweils sechs Toren am besten.

HSG setzt sich in Schlussphase entscheidend ab

Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte gelang der HSG zehn Minute vor dem End der entscheidende Lauf. Ona Vegue I Pena traf zum 28:24. Sieben Minuten vor dem Ende stellte Diana Dogg Magnusdottir erstmals auf fünf Tore Führung für Blomberg. Diesen Vorsprung gab die HSG nicht mehr aus der Hand.

Weiter geht es für Blomberg-Lippe am kommenden Mittwoch (15.01.2025, 19 Uhr) mit einem NRW-Duell in der Bundesliga bei Bayer 04 Leverkusen. Danach steht das nächste Spiel in der European League an. Am 19. Januar (16 Uhr) gastiert die HSG in Ungarn bei Motherson Mosonmagyarovari KC.

