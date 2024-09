WDR-Sport Handbikerin Zeyen-Giles holt WM-Gold im Zeitfahren Stand: 25.09.2024 17:56 Uhr

Handbikerin Annika Zeyen-Giles hat für das deutsche Para-Team bei den Weltmeisterschaften in Zürich das erste Gold gewonnen.

Nach ihren beiden Paralympics-Bronzemedaillen von Paris fuhr die 39-Jährige aus Bonn am Mittwoch im Einzelzeitfahren in der Schweiz auf Rang eins, setzte sich in 29:06,34 Minuten um 10,81 Sekunden vor der australischen Paris-Zweiten Lauren Parker durch. Insgesamt sammelte der Deutsche Behindertensportverband in den Zeitfahren fünf Medaillen.

"Ich habe absolut nicht damit gerechnet. Lauren Parker habe ich noch nie in einem Zeitfahr-Wettbewerb geschlagen. Die WM war wohl die beste Gelegenheit, das mal zu ändern. Es lief von Beginn an sehr gut", sagte Zeyen-Giles. Sie freue sich "riesig" über ihr zweites WM-Gold im Zeitfahren nach 2022, dazu kommen vier Triumphe im Straßenrennen.

Eskau verpasst Titel

Mit Silber in der Startklasse H5 verpasste die 53-jährige Andrea Eskau ihren neunten WM-Titel im Zeitfahren, lag gut anderthalb Minuten hinter Siegerin Chantal Haenen aus den Niederlanden. Dritte wurde mit Julia Dierkesmann die zweite Deutsche im Wettbewerb. Ebenfalls Bronze holte Angelika Dreock-Käser mit dem Dreirad in der Startklasse T2. Tags zuvor hatte schon Zweiradfahrerin Kerstin Brachtendorf einen dritten Platz in der Startklasse C5 geholt.

Mit Paris-Siegerin Maike Hausberger und Silbermedaillengewinner Michael Teuber sind zwei deutsche Topsportler in Zürich nicht am Start. Von Donnerstag bis Sonntag werden in der Schweiz noch die Para-Weltmeister in den Straßenrennen gekrönt.