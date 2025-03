WDR-Sport Handball: Siege für BVB und HSG, Bayer weiter punktlos Stand: 16.03.2025 17:01 Uhr

Borussia Dortmund und die HSG Blomberg-Lippe haben in der Handball-Bundesliga Erfolge gefeiert. Leverkusen kassierte eine Pleite.

Beim 32:30-Sieg (18:16) bei der TuS Metzingen holten die Handballerinnen von Borussia Dortmund am 19. Spieltag am Samstag kurz vor Schluss noch einen Zwei-Tore-Rückstand auf. Nach 55 Minuten führten die Gastgeberinnen noch mit 30:28, doch dann ließ der BVB in der Defensive nichts mehr zu. "Ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment machen, dass sie nie aufgegeben und wahnsinnig gekämpft hat", sagte Trainer Henk Groener nach dem Spiel.

Alicia Langer war mit sieben Toren beste Torschützin des BVB, der in der Tabelle mit 29 Punkten auf rang zwei steht. Metzingen ist sechster und hatte in Selina Kalmbach seine beste Werferin.

Blomberg-Lippe zieht spät davon

Mit 27 Punkten auf Rang vier steht die HSG Blomberg-Lippe, die am Sonntag einen 28:26-Erfolg (12:10) beim Buxtehuder SV feierte. Nieke Kühne überragte mit elf Treffern für die HSG. Charlotte Kähr traf sechs Mal für Buxtehude. Das Spiel war dabei bis in die Schlussphase ausgelichen. Erst in der Schlussphase konnten sich die Gäste entscheidend absetzen. Buxtehunde hat zwölf Zähler auf dem Konto und ihr Zehnter.

Leverkusen weiter sieglos

Noch gänzlich punktlos bleibt Bayer Leverkusen. Die Elfen kassierten am Samstag beim 20:27 (6:14) bei der Sport-Uniom Neckarsulm die 18. Niederlage im 18. Spiel. Rozemarijn Alderden traf sechs Mal für die Bayer-Frauen, Munia Smits erzielte für Neckarsulm ebenfalls sechs Tore.

