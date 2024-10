WDR-Sport Handball, Frauen-Bundesliga: BVB-Frauen mit Arbeitssieg Stand: 11.10.2024 21:04 Uhr

Trotz zeitweiliger Acht-Tore-Führung (35.) mussten die Handballerinnen von Borussia Dortmund im Bundesligaspiel bei FA Göppingen noch zittern.

Erst durch einen Doppelschlag beim Stand von 29:28 in der Schlussphase stellten die Dortmunderinnen am Freitag (11.10.2024) die Weichen zum 32:20 (17:13)-Sieg. Die Gäste lagen ab der 2. Minute dauerhaft in Führung, bauten den Vorsprung kontinuierlich aus. Drei Tore in Folge von Alicia Stoll bedeuteten zu Beginn der zweiten Halbzeit eine scheinbar komfortable 21:13-Führung. Doch Göppingen kämpfte sich wieder heran.

Ein Siebenmeter drei Minuten vor Schluss brachte FrischAuf auf ein Tor heran. Doch die BVB-Frauen behielten die Nerven. Damit bleibt der BVB in der Bundesliga ungeschlagen und mit 7:1 Punkten in der Spitzengruppe. Beste Werferin in Göppingen war Linksaußen Lena Hausherr, die auf zehn Tore kam und dabei alle sieben Siebenmeter verwandelte.