WDR-Sport Hahn wechselt von Preußen Münster zum MSV Duisburg Stand: 27.05.2024 16:13 Uhr

Alexander Hahn verlässt den Neu-Zweitligisten SC Preußen Münster und schließt sich dem Neu-Regionalligisten MSV Duisburg an.

Der 31-Jährige ist der erste MSV-Neuzugang nach Trainer Dietmar Hirsch für den Absteiger aus der 3. Liga. Das teilten die Meidericher am Montag mit. Der Verteidiger kommt mit der Erfahrung von 59 Drittliga-Spielen und 241 Regionalliga-Einsätzen nach Duisburg.

"Gratulation an Ali zum Aufstieg mit Preußen Münster in die 2. Bundesliga - um so mehr freuen wir uns, dass er sich jetzt dafür entschieden hat, den Weg mit dem Spielverein zu gehen", sagte Hirsch. "Ein zweikampfstarker Innenverteidiger, der in der Regionalliga absoluter Stammspieler war und auch im Drittliga-Jahr viele Einsätze gehabt hat. Was uns zudem wichtig ist: Ali wird seine Führungsqualitäten sowohl auf als auch neben dem Platz einbringen, das wird die jungen Spieler, die wir natürlich auch haben werden, weiter bringen."

Hahn selbst ist nach Angaben "voller Tatendrang" und will "meine Qualität und meine Menschlichkeit auf und neben dem Platz für den Spielverein einbringen - und damit dazu beitragen, den größtmöglichen Erfolg für uns zu erreichen: ich bin hier, um aufzusteigen."