WDR-Sport Gummersbach zuversichtlich nach Erlangen Stand: 21.03.2025 15:17 Uhr

Der VfL Gummersbach hat zuletzt drei klare Siege in der Handball-Bundesliga eingefahren. Beim Kellerkind Erlangen soll der nächste Erfolg her.

Nachdem der VfL Gummersbach bereits am 2. Oktober des vergangenen Jahres im Rahmen der zweiten Runde des DHB-Pokals in der Oberfrankenhalle Bayreuth auf den HC Erlangen traf, führt der 23. Spieltag der Bundesliga den VfL erneut zum HCE, diesmal in die Nürnberger Arena.

Drittes Duell mit Erlangen

Der HCE konnte in den letzten neun Begegnungen keinen Sieg erzielen und sinnt auf Punkte, um sich im Abstiegskampf etwas Luft zu verschaffen. "Das Spiel gegen Erlangen wird ein hartes und physisches Spiel. Es ist wichtig, dass wir von Beginn an zu einhundert Prozent da sind", erklärt VfL-Abwehrbollwerk Tom Kiesler vor der Begegnung.

Während sich die Oberbergischen im DHB-Pokal-Auswärtsspiel Anfang Oktober erst nach einer spannenden Schlussviertelstunde einen knappen 28:27-Sieg sicherten, folgte im Bundesliga-Duell in der Gummersbacher Halle im Dezember eine weitgehend überlegene Vorstellung der Mannschaft von Cheftrainer Gudjon Valur Sigurdsson zu einem 28:24- Heimerfolg.

Trainer-Turbulenzen beim Gegner

Nachdem der HCE bereits früh in der Saison einen Trainerwechsel vornahm und Johannes Sellin durch den erfahrenen Martin Schwalb ersetzt wurde, unter dessen Leitung sich die Mannschaft allerdings nicht wie gewollt stabilisierte, folgte Ende Februar eine erneute Veränderung an der Seitenlinie: Sellin kehrte als Cheftrainer zurück und bildet nun gemeinsam mit Matthias Obinger das Trainerduo.

Personell zeichnen sich die Mittelfranken unter anderem durch eine sehr körperlich agierende Abwehr aus, die beispielsweise mit Maciej Gębala und Nikolai Link über starke Innenblocker verfügt. Das bekam auch zuletzt die TSV Hannover-Burgdorf zu spüren, die sich Anfang März beim 33:33 die Punkte mit dem HCE teilen musste. "Erlangen ist eine Mannschaft, die immer bis zum Schluss kämpft. Daher müssen wir sehr effektiv spielen und jeden Fehler bestrafen", weiß Kiesler, worauf es ankommt.

Kiesler bereit

Der VfL Gummersbach geht mit drei deutlichen Bundesliga-Siegen und einer entsprechend guten Portion Selbstvertrauen in das bevorstehende Duell mit den Mittelfranken. Zum aktuellen Zeitpunkt der Saison belegen die Oberbergischen mit 24:18 Punkten den achten Tabellenplatz und können auch personell etwas durchatmen.

Denn mit Abwehrspezialist Kiesler hat am vergangenen Spieltag gegen die SG BBM Bietigheim nach neunmonatiger Verletzungspause ein wichtiger Rückhalt der Mannschaft sein Comeback in einer hochemotionalen SCHWALBE arena gefeiert. "Ich freue mich sehr auf die kommenden Spiele mit meiner Mannschaft und bin sehr froh, sie nun endlich auch auf dem Spielfeld unterstützen zu können", so der gebürtige Gummersbacher.