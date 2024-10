WDR-Sport Gummersbach holt spätes Remis gegen Flensburg Stand: 06.10.2024 19:52 Uhr

Der VfL Gummersbach hat sich im Heimspiel gegen die SG Flensburg-Handewitt kurz vor Schluss noch ein Unentschieden gesichert.

Die Oberbergischen trotzten dem bis dahin in allen vier Saisonspielen siegreichen Tabellenführer beim 29:29 (15:14) am Sonntagabend den ersten Punkt ab.

Ausgeglichenes Spiel

Gummersbach kam besser ins Spiel und führte in der 12. Minute erstmals mit drei Toren (5:2). Der VfL verteidigte die Führung zunächst erfolgreich gegen noch harmlose Norddeutsche, bis Lasse Möller in der 22. Minute der 10:10-Ausgleich gelang. Kurz vor der Pause gelang Giorgi Tskhovrebadze, mit vier Toren der beste Schütze im ersten Durchgang, noch das 15:13 für die Hausherren. Hinten überzeugte Dominik Kuzmanovic mit fünf Paraden in der ersten halben Stunde.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb es ein Spiel auf des Messers Schneide, das nach 37 Minuten wieder ausgeglichen war (17:17). So ging die Partie auch weiter, mit ständig wechselnden Führungen, aber ohne dass sich eine Mannschaft entscheidend absetzen konnte (20:20/45.).

Spannung bis zum Ende

Mit 26:26 ging es in die letzten fünf Minuten. Zunächst verwandelte Emil Jakobsen einen Siebenmeter für Flensburg, dann kassierten die Gäste eine Zwei-Minuten-Strafe für Lukas Jörgensen, die Kentin Mahé zum 27:27 nutzte (57.). Die VfL-Überzahl hielt nicht lange, weil kurz darauf auch Ellidi Snaer Vidarsson für zwei Minuten raus musste. Jim Gottfridsson brachte die SG wieder in Führung (27:28/58.). Nach einem Offensivfoul von Tskhovrebadze erhöhte Kay Smits im Gegenzug sogar auf 27:29 (59.).

Milos Vujovic brachte die Hausherren wieder bis auf ein Tor heran (28:29/60.). 39 Sekunden vor dem Ende nahmen die Flensburger ihre letzte Auszeit bei Ballbesitz. Danach unterlief Smits ein Ballverlust, den Gummersbach zum umjubelten Ausgleichstreffer und 29:29-Endstand durch Mahé nutzte.

Mahé war am Ende mit acht Toren gemeinsam mit Flensburgs Jakobsen der beste Torschütze der Partie. VfL-Schlussmann Kuzmanovic überragte mit insgesamt zwölf Paraden.

Nächster Gegner ist Bietigheim

Für den VfL geht es bereits in zwei Tagen in der European League weiter. Am Dienstag empfängt Gummersbach um 18.45 Uhr IK Sävehof, bevor es vier Tage später in der Bundesliga mit einem Auswärtsspiel bei Frisch Auf! Göppingen weitergeht.