WDR-Sport Gütersloh und Duisburg eröffnen neue Regionalliga-Saison Stand: 10.07.2024 13:38 Uhr

Der FC Gütersloh empfängt zum Auftakt der Regionalliga West Drittliga-Absteiger MSV Duisburg. Außerdem treffen am ersten Spieltag zwei Aufsteiger aufeinander.

Der Rahmenspielplan für die neue Spielzeit in der Herren-Regionalliga West ist am Mittwoch vom Westdeutschen Fußball-Verband veröffentlicht worden. Den Auftakt bildet die Partie FC Gütersloh gegen Absteiger MSV Duisburg am Freitag, 26. Juli. Für beide Vereine ist es das erste direkte Duell in der Herren-Regionalliga West.

Die weiteren acht Partien des 1. Spieltags schließen sich am letzten Juli-Wochenende an, darunter das Duell der Aufsteiger KFC Uerdingen gegen die Sportfreunde Lotte. Die zeitgenauen Terminierungen der Spieltage werden jeweils nach Ansetzungen der Spiele in den Bundesligen und nach finalen Abstimmungen mit Vereinen, Behörden und Medien veröffentlicht.