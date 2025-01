WDR-Sport Gladbacher mit "breiter Brust" gegen Bochumer "Unruhestifter" Stand: 24.01.2025 15:38 Uhr

Nach drei Niederlagen in Serie will Borussia Mönchengladbach in der Fußball-Bundesliga im Heimspiel gegen den VfL Bochum in die Erfolgsspur zurückkehren.

Die Borussia will vor eigenem Publikum mit "breiter Brust auftreten", während Bochum in Gladbach "Unruhe stiften will". So blicken die Trainer auf das Bundesliga-Duell am Samstagabend (18.30 Uhr). Tabellarisch betrachtet reicht dem VfL das Stiften von "Unruhe" als Tabellenschlusslicht eher nicht, und bei Gladbach mag sich der eine oder andere fragen, wo nach drei Niederlagen mit 3:8 Toren die "breite Brust" herkommen soll.

Bochumer trennen sieben Punkte vom rettenden Ufer

Die dürften trotz der Tabellensituation eher die Bochumer haben, die im Gegensatz zu den null Punkten der Gladbacher in diesem Jahr bereits vier Zähler aus drei Partien gesammelt haben. Inklusive der drei Punkte, die ihnen das DFB-Sportgericht nach dem Feuerzeugwurf beim Spiel gegen Union Berlin zugesprochen hat, wären es sogar sieben. Da neben Union allerdings mittlerweile auch die abstiegsbedrohten Bundesligisten Holstein Kiel und St. Pauli Berufung gegen dieses Urteil eingelegt haben, sind diese Punkte nicht sicher.

Wir müssen dafür sorgen, dass morgen Unruhe aufkommt.

Bochums Trainer Dieter Hecking

Es bleibt also bis zu einer endgültigen Entscheidung bei zehn Punkten, die erstmal reichen müssen, um im Kampf gegen den Abstieg für neue Hoffnung zu sorgen. Da der Relegationsplatz aber noch vier und das rettende Ufer sogar sieben Punkte entfernt sind, überrascht es kaum, dass für VfL-Trainer Dieter Hecking bei der Borussia nur ein Sieg zählt.

Gladbach mit starken Auftritten vor der Winterpause

Hecking, der in Gladbach von Januar 2017 bis Sommer 2019 Trainer war, weiß allerdings, dass die jüngste Niederlagenserie der Borussen nicht sonderlich aussagekräftig ist, da sie mit den Bayern, Wolfsburg und Leverkusen gegen "gute Gegner" verloren hätten: "Vor Weihnachten haben sie aber gerade zu Hause starke Ergebnisse geliefert", so Hecking.

Ich erwarte, dass wir bei einem Heimspiel mit breiter Brust auftreten.

Mönchengladbachs Trainer Gerardo Seoane

Vielleicht sind es diese sieben Punkte aus den Spielen gegen Dortmund (1:1), Kiel (4:1) und Hoffenheim (2:1), die Borussias Coach Gerardo Seoane neben den "guten Ansätzen" bei den jüngsten Niederlagen an eine breite Brust glauben lassen. "Wir müssen auf jeden Fall gegen Bochum diese defensive Stabilität, die wir in den Spielen vor Weihnachten gezeigt haben, auf den Platz bringen", so Seoane.

Seoane plagen personelle Sorgen, Hecking fehlt nur ein Spieler

Personell kann der Gladbacher Trainer nicht alle auf den Platz bringen, die er dort gerne sehen würde. Schlüsselspieler Franck Honorat, der der Borussia mit einem Haarriss im Fuß bislang in allen Spielen des neuen Jahres fehlte, soll laut Seoane etwa in zwei Wochen wieder auf dem Trainingsplatz stehen. Zudem konnten Ko Itakura, Marvin Friedrich und Yvandro Borges Sanches aufgrund eines Infekts bis Donnerstag nur eine kurze Einheit absolvieren.

Dagegen kann Hecking bis auf den gelbgesperrten Matus Bero in Gladbach auf alle Spieler zurückgreifen. Und die dürften nach dem furiosen Punktgewinn im Heimspiel gegen Leipzig (nach 0:3-Rückstand) mit der breiten Brust nach Gladbach kommen, die Seoane gerne bei seinen Spielern sehen würde. Es bleibt abzuwarten, ob sie das nach drei Niederlagen hinbekommen: "Niederlagen machen auch etwas mit einer Mannschaft. Sie zerren ein bisschen am Selbstvertrauen", sagte Hecking.

