Omlin vorerst verletzt Gladbach muss erneuten Torwart-Ausfall verkraften Stand: 17.03.2025 17:36 Uhr

Borussia Mönchengladbach muss vorerst auf Keeper und Kapitän Jonas Omlin verzichten. Es ist nicht der erste Ausfall im Tor.

Der 31 Jahre alte Omlin erlitt beim 4:2-Sieg in Bremen "eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich". Das teilte der Bundesligist am Montag mit. Der Schweizer werde "voraussichtlich in den kommenden Spielen" fehlen. Omlin musste in Bremen in der zweiten Halbzeit ausgewechselt werden.

Omlin mit unglücklichem Comeback

Für die Gladbacher ist es schon der zweite Ausfall eines Keepers. Moritz Nicolas, der Omlin nach dem 3. Spieltag aus dem Tor verdrängt hatte, fehlt seit Februar wegen einer Adduktorenverletzung.

Eigentlich wollte Omlin danach alles dafür tun, sich seinen verlorenen Stammplatz zurückzuerobern. Doch bereits bei seinem ersten Startelf-Einsatz nach dem Nicolas-Aus gegen Augsburg lief für den Fohlen-Kapitän alles schief und Omlin flog nach 32 Minuten mit Rot vom Platz.

Youngster im Fokus

In Bremen wurde er nach seiner Verletzung durch Ersatzkeeper Tiago Pereira Cardoso ersetzt. Der 18-Jährige hatte wegen der Sperre von Omlin erst vor zwei Wochen in Heidenheim (3:0) sein Bundesliga-Debüt gefeiert.

Der Luxemburger wird nun nach der Länderspielpause, in der er zu seiner Nationalmannschaft reist, wohl erneut zwischen den Pfosten stehen. Alternativ könnte Trainer Gerardo Seoane auch auf den 36-jährigen Routinier Tobias Sippel setzen.