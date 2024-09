WDR-Sport Gladbach gegen Köln - ein Pokalduell mit besonderer Brisanz Stand: 06.09.2024 21:28 Uhr

Bei den Herren fällt das Derby dieses Jahr aus, bei den Frauen steht es dagegen kurz bevor: Am Sonntag empfängt Borussia Mönchengladbach den 1. FC Köln in der zweiten Runde des DFB-Pokals.

Für viele Fans ist das Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln eines der Highlights der Saison. Während das brisante Duell bei den Herren in diesem Jahr wegen des Abstiegs der Geißböcke ausfällt, treffen stattdessen die Frauenteams der beiden Vereine aufeinander: In der zweiten Runde des DFB-Pokals treten die Kölnerinnen am Sonntag um 14 Uhr beim Zweitligisten aus Gladbach an.

Die Vorfreude auf das Derby ist bei allen Beteiligten riesig. "Das ist ein absolutes Hammer-Los", sagte Fohlen-Trainer Jonas Spengler: "Auf das Derby und darauf, sich mit einem Erstligisten zu messen, da freuen sich auch die Fans enorm drauf." Auch für seinen Kölner Kollegen Daniel Weber ist die Partie etwas Besonderes: "Das war eines der schwersten Lose, die im Topf waren. Dazu ist es noch ein tolles Derby. Wir werden für die Herausforderung gerüstet sein", versprach der FC-Coach.

Zielinski gegen den Ex-Verein

Eine, die dem Derby besonders entgegenfiebert ist Gladbach-Neuzugang Yvonne Zielinski. Sie trug insgesamt sieben Jahre das Kölner Trikot und verbindet mit dem Verein nach eigener Aussage "viele positive Erinnerungen". Am Sonntag jedoch hofft sie auf eine Kölner Niederlage: "Es wird für uns mit Sicherheit kein einfaches Spiel, der FC ist der klare Favorit, Das heißt aber nicht, dass keine Überraschung drin sein kann", sagte Zielinski im Interview mit DFB.de.

Auf genau diese Überraschung setzt auch ihr Trainer: "Vielleicht werden wir neun von zehn Spielen gegen Köln verlieren, aber wenn wir dieses eine Spiel am Sonntag erwischen, ist das vielleicht für die Ewigkeit", so Spengler. Dafür sei sein Team jedoch verpflichtet, "das Herz auf dem Platz zu lassen".

Köln mit Niederlage und Verletzungs-Schock

Beide Teams konnten in ihrem letzten Auftritt vor dem Derby kein Selbstvertrauen sammeln. Die Borussia ging in der 2. Liga beim SC Sand mit 2:6 unter, die Kölnerinnen verloren ihren Auftakt im Oberhaus trotz starker Leistung mit 1:2 bei RB Leipzig. Noch schwerer als das Ergebnis traf den FC dabei die schwere Verletzung von Anna-Lena Stolze. Der Sommer-Neuzugang erlitt in Leipzig eine Kreuzband-Verletzung und wird mehrere Monate ausfallen. "Das trifft uns sehr", haderte Weber, "sie war eine unserer torgefährlichsten Spielerinnen".

Für sie müssen jetzt andere in die Bresche springen, damit das Spiel aus Kölner Sicht am Ende ebenso erfolgreich wird, wie das letzte Aufeinandertreffen beider Mannschaften im Pokalwettbewerb: In der Saison 2015/16 bezwangen die Kölnerinnen den rheinischen Rivalen mit 4:1.