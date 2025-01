WDR-Sport Gjasula und Martinovic schließen sich Rot-Weiss Essen an Stand: 07.01.2025 12:02 Uhr

Rot-Weiss Essen setzt auf Erfahrung im Abstiegskampf: Klaus Gjasula und Dominik Martinovic wechseln zum Drittligisten.

Der 35-Jährige Gjasula schließt sich nach Vereinsangaben von Montag nach dreieinhalb Jahren in Diensten des SV Darmstadt 98 ab sofort Rot-Weiss Essen an. Über die Vertragsdetails des gebürtigen Albaners machten der Tabellen-18. und die Lilien keine Angaben.

"Klaus Gjasula verkörpert genau das Profil, das wir gesucht haben. Mit seiner starken Persönlichkeit sowie seiner körperlichen Robustheit und seiner kriegerischen Art auf dem Platz wird er uns als Führungsspieler, der bereits auf höchster Ebene seinen Mann gestanden hat, klar verstärken", sagte Essens Trainer Uwe Koschinat.

Gjasula war 2021 vom Ligakonkurrenten Hamburger SV nach Darmstadt gewechselt, stieg 2023 mit dem Klub in die Bundesliga auf und absolvierte dort vergangene Saison 22 Spiele. Zuvor hatte er unter anderem beim SC Paderborn in der 2. Liga gespielt.

In der abgelaufenen Hinrunde kam der 29-malige Nationalspieler Albaniens nun nur auf vier Einsätze, unter Trainer Florian Kohfeldt spielte er zuletzt keine Rolle mehr.

Martinovic kommt aus Kroatien

Dominik Martinovic indes wechselt vom kroatischen Erstligisten Slaven Belupo Koprivnica ablösefrei nach Essen. Der 27-Jährige ist in der 3. Liga kein unbeschriebenes Blatt.

Für Waldhof Mannheim, die SG Sonnenhof Großaspach und den SV Wehen Wiesbaden absolvierte er von 2018 bis 2023 141 Drittligapartien und erzielte 42 Tore. Für die SV Elversberg kam er anschließend 20mal in Liga zwei zum Einsatz (1 Tor), ehe es ihn nach Kroatien zog.

Koschinat: "Größere Variabilität"

RWE-Trainer Uwe Koschinat freut sich über den Transfer, denn Martinovic verfüge über eine brutale Geschwindigkeit und sei "geil" darauf, Tore zu schießen. "Er hat in der 3. Liga mehrfach zweistellig pro Saison getroffen. Zudem ist er sehr beweglich und flexibel, er fühlt sich in verschiedenen Spielsystemen wohl, was mir eine größere Variabilität für die Zukunft gibt", so der Coach.

