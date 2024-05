WDR-Sport Galatasaray-Meisterschaft: Türkische Fußballfans feiern im Ruhrgebiet Stand: 27.05.2024 08:14 Uhr

Nach der gewonnenen Meisterschaft von Galatasaray Istanbul haben auch Fans im Ruhrgebiet den Titel des türkischen Fußball-Erstligisten gefeiert.

In der Duisburger Innenstadt versammelten sich am Sonntagabend zahlreiche Anhänger vor dem Hamborner Amtsgericht. Zwischenzeitlich feierten laut Polizeiangaben etwa 1000 Menschen. Die Straßen waren voll, Menschen zündeten Pyrotechnik, Galatasaray-Fans fuhren fahnenschwenkend in einem Autokorso.

Verkehrsbeeinträchtigungen in Duisburg

Deswegen kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen in Hamborn und Marxloh. Die Polizei musste den Verkehr über die Autobahn leiten.

Galatasaray hatte zuvor am letzten Spieltag mit 3:1 gegen Konyaspor gewonnen. Damit konnte der Verein den Titel der türkischen Süper Lig verteidigen.

Feiernde auch in Gelsenkirchen und Dortmund

Auch in Gelsenkirchen und Dortmund feierten Fans den 24. Meistertitel ihrer Mannschaft. Mehrere hundert Menschen waren an der Bismarck- und der Bickernstraße in Gelsenkirchen unterwegs, wie die Polizei am Abend mitteilte. Auf dem Dortmunder Borsigplatz waren etwa 600 Galatasaray-Fans. Auch dort gab es einen Autokorso. Die Dortmunder Polizei war aber nach eigenen Angaben darauf vorbereitet gewesen. Die Feier sei friedlich verlaufen.

Über dieses Thema berichtet der WDR am 27.05.2024 auch im Radio auf WDR 2.

Unsere Quellen: