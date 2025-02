WDR-Sport Frauen-HBL: Dortmund und Blomberg-Lippe klettern in der Tabelle Stand: 01.02.2025 21:08 Uhr

Die Handballerinnen von Borussia Dortmund und der HSG Blomberg-Lippe haben am 15. Bundesliga-Spieltag jeweils Siege gefeiert und sind in der Tabelle jeweils um einen Rang nach oben geklettert.

Der BVB gewann am Samstag in der Halle Wellinghofen mit 32:30 (19:16) und überholte in der Tabelle den bisherigen Tabellenzweiten Thüringer HC, der beim Vorletzten Sport-Union Neckarsulm überraschend mit 26:29 (11:12) verlor. Der Rückstand auf den Spitzenreiter HB Ludwigsburg beträgt weiterhin fünf Punkte.

Frühe Vier-Tore-Führung

Die Borussinnen kamen gut in die Partie und lagen nach elf Minuten nach dem Treffer von Dana Bleckmann mit 7:3. Doch nach 26 Minuten waren die Göppingerinnen bis auf ein Tor herangekommen (15:14). Bis zur Pause konnte Dortmund wieder etwas auf 19:16 davonziehen.

Ausgleich in der zweiten Hälfte

Doch die Gäste blieben dran und glichen nach 39 Minuten erstmals aus (21:21). Doch nach dem erneuten Ausgleich durch einen von Sarah Irmler verwandelten Siebenmeter (42.) zum 24:24 gingen die Westfälinnen durch Déborah Lassource erneut in Front und gaben die Führung gegen wacker kämpfende Göppingerinnen nicht mehr her.

Lassource macht alles klar

Doch es war knapp. Nach Luisa Scherers Anschlusstor zum 31:30 blieb es bis in die Schlussminute äußerst spannend. Göppingen hatte Chancen, verwarf durch Irmler in der 59. Minute einen Siebenmeter und scheiterte kurz darauf an der starken BVB-Torfrau Sarah Wachter, ehe Lassource mit dem 32:30 die Partie endgültig entschied.

Neben Wachter, die mit vielen Paraden mehrfach die Göppingerinnen zur Verzweiflung brachte, stachen beim BVB Haruno Sasaki (7 Tore) und Déborah Lassource (5) hervor.

Hoher Auswärtssieg für Blomberg-Lippe

Auch die HSG Blomberg-Lippe gewann und profitierte ebenfalls von der Niederlage des Thüringer HC. Die Ostwestfälinnen siegten überraschend deutlich mit 29:18 (13:9) beim TuS Metzingen und kletterten auf Rang drei der Tabelle.

Die Metzingerinnen waren durch einen von Selina Kalmbach verwandelten Siebenmeter mit 1:0 in Front gegangen - es war an diesem Abend das einzige Mal dass der Tabellensiebte in Führung lag. Fortan übernahm die HSG die Spielkontrolle und warf Tor um Tor eine komfortable Führung heraus.

Nieke Kühne (6 Tore), Laetitia Quist (5) sowie Maxi Mühlner und Laura Rüffieux (je 4) waren auf Blomberger Seite am treffsichersten.

