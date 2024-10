WDR-Sport Frauen-Bundesligist SGS Essen verliert gegen Vizemeister VfL Wolfsburg Stand: 20.10.2024 15:49 Uhr

Die SGS Essen hat am 7. Spieltag der Frauen-Bundesliga die vierte Saisonniederlage kassiert. Vizemeister VfL Wolfsburg gewann am Sonntag in Essen trotz klarer Spielvorteile allerdings nur mit 2:0 (1:0).

Die SGS ging gegen den Vizemeister als klarer Außenseiter in die Partie. Dreimal hatten sie in diesem Jahr bereits gegen Wolfsburg gespielt und dabei teils desaströse Niederlagen kassiert. Einem 1:3 in der Liga im Januar folgten eine 0:9-Klatsche im Pokal-Halbfinale und eine 0:6-Niederlage zum Saisonausklang im Mai.

Essen trotz defensiver Ausrichtung mit erster Chance durch Maier

Durch diese Flut an Gegentoren gewarnt starteten die Essenerinnen sehr defensiv und überließen ihren Gästen das Spiel. Trotzdem war es das auf Konter lauernde Team von Trainer Markus Hogner, das die erste gute Chance bekam. Ramona Maier hatte in der 12. Minute nach einer missglückten Abwehraktion der Wolfsburgerinnen freie Bahn Richtung Tor, legte sich den Ball jedoch zu weit vor, sodass VfL-Keeperin Merle Frohms den Ball locker aufnehmen konnte.

Eine weitere vielversprechende Torannäherung leitete Laureta Elmazi ein, als sie sich auf der linken Seite durchsetzte, ihr Pass in die Mitte aber keine Abnehmerin fand (21.). Das machte der Favorit bei seiner ersten Ecke besser: Svenja Huth flankte den Ball Richtung Elfmeterpunkt, und Janina Minge kam in der Mitte völlig frei zum Abschluss. Ihr Kopfball flog sehr mittig aufs Tor, doch SGS-Torfrau Sophia Winkler hatte keine freie Sicht und somit letztlich auch keine Abwehrchance (25.).

13:1 Torschüsse für Wolfsburg nach 45 Minuten

Dies war zwar die erste Großchance der Wolfsburgerinnen, die Führung aufgrund der Spielanteile jedoch verdient. Auf Essener Seite sorgte Lilli Purtscheller nach einem weiten Pass noch einmal für Torgefahr, als sie in den Strafraum eindrang, und Stürmerin Maier in der Mitte suchte. Die 29-Jährige kam aber nicht zum Abschluss, sondern nach einem Zweikampf mit einer Wolfsburgerin nur zu Fall (35.). So standen nach 45 Minuten 13:1 Torschüsse für den VfL zu Buche.

Die Favoritinnen blieben nach dem Seitenwechsel tonangebend und hatten in der 57. Minute nach einem fahrlässigen Rückpass der Essenerin Annalena Rieke die Chance zur Vorentscheidung. Sveindís Jónsdóttir kam zwar kurz vor Winkler an den Ball, konnte diesen allerdings nicht an der Keeperin vorbeilegen. Ein paar Minuten später scheiterte Jónsdóttir erneut an Winkler - genau wie Minge nach der anschließenden Ecke (64.).

SGS Essen nach der Länderspielpause in Bremen

In der 72. Minute fiel das mittlerweile überfällige 2:0 dann doch. Huth bediente Lineth Beerensteyn am Strafraum, und die niederländische Nationalspielerin ließ erst die Essenerin Laura Pucks stehen und Winkler im Kasten anschließend keine Chance. Sieben Minute später verpasste Beerensteyn das 3:0 nach gewonnenem Laufduell mit Rieke nur knapp, weil Winkler einmal mehr hinten dicht machte. In der Schlussphase glänzte sie mit einer weiteren Parade gegen Chantal Hagel (89.).

So blieb es mit dem 0:2 zumindest bei einer deutlich knapperen Niederlage als in den letzten beiden Duellen. Nach der nun anstehenden Länderspielpause müssen die Essenerinnen am 2. November bei Werder Bremen antreten.