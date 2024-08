WDR-Sport Fortuna Düsseldorf empfängt Hannover - und verliert Tanaka Stand: 29.08.2024 19:58 Uhr

Fortuna Düsseldorf und Hannover 96 "grooven" noch parallel durch die 2. Liga. Nun kommt es zum direkten Duell. Fehlen wird den Rheinländern ab sofort Ao Tanaka. Der Japaner wechselt nach England.

Nach drei Spieltagen von einem Spitzenspiel zu sprechen, ist ohne Frage verfrüht. Doch wenn Fortuna Düsseldorf am Freitagabend Hannover 96 empfängt, treffen zwei Teams aufeinander, denen man Bundesliga-Ambitionen nachsagt. Zudem sind beide mit sieben Punkten gut gestartet, wobei 96 zuletzt mit einem 1:0-Heimsieg gegen den Hamburger SV ein Ausrufezeichen gesetzt hat.

Fortuna und 96 im Gleichschritt in Liga und Pokal

Die Fortunen stehen nach zwei Auswärtssiegen und einem torlosen Remis gegen den Karlsruher SC zu Hause noch ohne Heimsieg da. Im Pokal mussten beide Klubs bereits gegen Drittligisten die Segel streichen. Hannover unterlag mit 0:2 in Bielefeld, die Fortuna mit demselben Resultat in Dresden.

Ich freue mich riesig über die sieben Punkte und darüber, dass wir in der Liga erst ein Gegentor nach einem Elfmeter kassiert haben.

Fortuna-Trainer Daniel Thioune

"In der Tabelle sehen wir gerade, dass sie und wir ziemlich parallel zueinander grooven. Beide Teams haben sieben Punkte, wenig Gegentore und hatten den Fauxpas im DFB-Pokal", sagte denn auch Fortuna-Trainer Daniel Thioune am Donnerstag. Für den ersten Heimsieg werde man den Ball in den eigenen Reihen halten müssen: "Wenn wir nicht maximal gut im Ballbesitz sind, wird es schwer für uns werden, Lösungen zu finden."

Tanaka wechselt zu Leeds United

Fußballerisch sieht Thioune in seiner Mannschaft nach den vergangenen Wochen noch viel Luft nach oben, aber das sei eben auch der Tatsache geschuldet, dass man "jedes Jahr unsere Top-Spieler abgeben" und jungen wie neuen Spielern Zeit geben müsse, sich zu entwickeln.

Ein schlechtes Spiel wird schon mal eher verziehen als ein schlechtes Ergebnis.

Daniel Thioune

Bitter, dass die Fortuna den Abgang eines weiteren Topspielers verkraften muss. Ao Tanaka wechselt in die zweite englische Liga zu Leeds United. Das bestätigten die Rheinländer am Freitag. Bereits am Donnerstag hatte der Japaner nicht mehr mit der Mannschaft trainiert. Nun hat Fortuna-Coach Thioune in seinem Kader also noch mehr Raum, um Spieler zu entwickeln.

Fortuna ist seit 17 Spielen ungeschlagen

Derzeit hat Thioune trotzdem nicht viel zu meckern, weil seine Mannschaft saisonübergreifend nunmal seit 17 Ligaspielen ungeschlagen ist. "Fußball muss nicht immer schön sein. Die Spieler werden nicht nur an ihrer Leistung, sondern auch immer anhand von Ergebnissen gemessen", so Thioune.

Die stimmen, so dass die Fortunen sich bis dato noch relativ entspannt weiterentwickeln können, um "dann künftig auch wieder schöneren Fußball zu spielen – mit dem passenden Ergebnis", so Thioune.