WDR-Sport FC-Frauen verspielen Zwei-Tore-Führung in Jena

Der 1. FC Köln hat am 7. Spieltag der Frauen-Bundesliga einen Befreiungsschlag verpasst. Bei Aufsteiger Carl-Zeiss Jena reichte auch eine Zwei-Tore-Führung nicht zum Sieg.

Am Ende hieß es in Jena 2:2 (0:2). Adriana Achcińska (28.) und Janina Hechler (45.) brachten die FC-Frauen mit 2:0 in Führung. Nach der Pause glichen Fiona Gaißer und Luca-Emily Birkholz für Jena aus. Beide Mannschaften bleiben damit weiter sieglos und stehen nun beide bei zwei Unentschieden und fünf Niederlage. Jena steht aufgrund der besseren Tordifferenz auf Rag zeh, Köln ist elfter.

Köln gab von Beginn an die Marschrichtung vor und setzte Jena früh unter Druck. In der 14. Minute jubelten aber plötzlich die Gastgeberinnen. Melina Reuter drückte den Ball nach einer Flanke am zweiten Pfosten über die Linie. Glück für den FC: Reuter stand zuvor im Abseits.

Achcińska trifft traumhaft

Offensiv tat sich in der Folge zunächst wenig. Beide Mannschaften taten sich schwer, gefährlich vor das Tor zu kommen. Und wenn man nicht vor das Tor kommt, versucht man es halt aus der Distanz. Das dachte sich zumindest Achcińska in der 28. Minute. Die Polin zog aus 30 Metern ab und traf traumhaft zur Kölner Führung.

In der 37. Minute hätte Laura Feiersinger beinahe auf 2:0 erhöht, doch Jenas Torfrau Mariella El Sherif reagierte glänzend und kratzte den Kopfball aus kurzer Distanz von der Linie.

Hechler stochert den Ball über die Linie

Der FC steigerte sich im Verlauf der ersten Halbzeit aber deutlich und belohnte sich kurz vor der Pause mit dem 2:0: Nach einer Ecke bekam Jena den Ball nicht aus dem Strafraum. Hechler schaltete am schnellsten und stocherte den Ball über die Linie.

Jena kam jedoch bereits kurz nach der Pause zurück ins Spiel. Luca-Emily Birkholz setzte sich im Strafraum durch und hatte dann das Auge für Gaißler, die den Ball nur noch einschieben musste (49.). Sieben Minuten später verfehlte Reuter mit ihrem Abschluss das lange Eck nur knapp.

Birkholz erzielt den Anschluss

Jena hatte aber nun Oberwasser und kam folgerichtig zum Ausgleich. In der 65. Minute profitierte Birkholz von einem Querschläger in der FC-Abwehr und traf von der Strafraumgrenze ins linke Eck.

Der Ausgleich war verdient, den Jena war nach dem Seitenwechsel das bessere Team. In der 80. Minute wären die Gastgeberinnen auch beinahe in Führung gegangen. Wieder war es Birkholz, die sich nach einer Flanke von Reuter in der Mitte gegen die FC-Innenverteidigerinnen durchsetzte, den Ball mit der Innenseite aber nur Zentimeter am Tor vorbeischob. So blieb es am Ende beim 2:2.

Für die FC-Frauen geht es nun am 1. November (18.30 Uhr) mit dem Rhein-Duell gegen Bayer Leverkusen weiter. Jena reist einen Tag später (14 Uhr) zum Kellerduell zu Turbine Potsdam.