WDR-Sport Fabian Klos bekommt Abschiedsspiel bei Arminia Bielefeld

Fabian Klos bekommt Abschiedsspiel bei Arminia Bielefeld Stand: 02.09.2024 14:16 Uhr

Fabian Klos ist Rekordspieler, Rekordtorschütze und Ehrenspielführer von Arminia Bielefeld. Im Oktober bekommt er sein Abschiedsspiel bei den Ostwestfalen.

Wie der Club am Montag mitteilte, werde Klos am 12. Oktober im BIelefelder Stadion zum "Last Dance" bitten und mit alten Weggefährten in seinem Stadion Abschied feiern.

"In den vergangenen 13 Jahren habe ich so viele Eindrücke gesammelt, Emotionen durchlebt und auch Erfolge gefeiert. Jetzt freue ich mich, das alles mit meinen ehemaligen Wegbegleitern gebührend ausklingen zu lassen", sagte der 36-Jährige, der zwischen 2011 und 2024 für Arminia 461 Pflichtspiele absolvierte und dabei 180 Tore erzielte. In diesem Sommer hat Klos sein Karriereende bekanntgegeben.