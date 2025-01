WDR-Sport Eva Bennemann – Vom Dorstener Dorfclub zu den Australian Open Stand: 17.01.2025 17:08 Uhr

Für die 17-jährige Tennis-Hoffnung Eva Bennemann geht gerade ein Traum in Erfüllung: Sie spielt ihr erstes Grand-Slam-Turnier.

Von Markus Holtrichter

Eva Bennemann will in diesem Jahr ihr Abitur machen. Doch vom Schulunterricht ist sie zur Zeit befreit. Denn die 17-Jährige vom Dorstener Dorfclub TC Deuten geht gerade einen großen Schritt in ihrer Tenniskarriere: Die beste Juniorenspielerin in Deutschland steht vor ihrem ersten Turnierspiel bei den Australian Open.

Erstes großes Ziel erreicht

Bennemanns großes Ziel war es immer, über die Junioren-Turniere so viele Punkte zu sammeln, dass sie bei Grand Slam-Turnieren starten kann. Und jetzt ist es endlich soweit.

Für mich ist es ein großer Traum, der wahr geworden ist.

Eva Bennemann

Schon seit Anfang Januar ist die 17-Jährige mit Familie und den deutschen Bundestrainern in Australien. Dort bereitet sie sich vor. Nach der Zeitumstellung machen der Dortmunderin vor allem auch die klimatischen Bedingungen zu schaffen: "Man erlebt hier manchmal vier Jahreszeiten an einem Tag. Inklusive großer Hitze."

Profi-Karriere im Visier

Rafael Nadal gehört zu den großen Vorbildern von Bennemann.

Die Vorbilder der Deutschen Tennishoffnung sind internationale Weltstars wie Aryna Sabalenka und Rafael Nadal. Auch Eva würde gern eine so erfolgreiche Profi-Laufbahn einschlagen. Aber erst mal will sie ihr Abi machen. Nach den Australian Open peilt die Juniorenspielerin bereits Starts bei den US Open und auch in Wimbledon an.

Früh vom Tennis-Sport begeistert

Eva Bennemann steht schon seit ihrem fünften Lebensjahr regelmäßig auf dem Tennis-Platz. Auch ihre Eltern und Geschwister spielen Tennis.

Aktuell läuft sie für den TC Deuten auf, der sich die Talentförderung auf die Fahnen geschrieben hat. Seit zwei Jahren trainiert Bennemann außerdem im höchsten Deutschen Nationalkader.

Auftakt Samstagfrüh

Bennemann hatte auf eine leichtere Gegnerin gehofft.

In der Junioren-Weltrangliste belegt Bennemann aktuell Platz 50. Zum Start bekommt sie es nach deutscher Zeit am frühen Samstagmorgen gegen 3:20 Uhr mit der Tschechin Alena Kovačková zu tun. Die Kontrahentin steht in der Weltrangliste deutlich über Bennemann. Deutschlands beste Juniorenspielerin hatte zum Start auf eine leichtere Gegnerin gehofft.

