WDR-Sport European League: HSG Blomberg-Lippe gewinnt Viertelfinal-Hinspiel Stand: 23.03.2025 19:35 Uhr

Die HSG Blomberg-Lippe ist mit einem Sieg im Viertelfinal-Hinspiel der EHF European League dem Final Four ein Stück näher gekommen.

Der Bundesligist setzte sich am Sonntagabend beim spanischen Team Super Amara Bera Bera mit 28:25 (14:12) durch und erarbeitete sich so eine gute Ausgangslage für das Rückspiel, das am kommenden Sonntag (30.03.2025/16 Uhr) in Blomberg stattfindet.

HSG verspielt klare Führung

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase legte beim Stand von 6:6 (12.) einen 6:0-Lauf hin und führte nur wenige Minuten später klar mit 12:6 (18.). Aber die Gastgeberinnen kämpften sich wieder heran und verkürzten mit einem eigenen 4:0-Lauf wieder auf 10:12 (23.). Bis zur Pause gelangen beiden Teams nur noch je zwei Treffer und so ging es beim Stand von 12:14 in die Kabinen.

Kurz nach dem Seitenwechsel hatte die HSG die Chance auf eine Vier-Tore-Führung, musste stattdessen aber wenig später den Anschlusstreffer zum 15:16 hinnehmen (34.). Kurz darauf erzielte die starke Eszter Ogonovsky den 17:17-Ausgleich (38.) und kurz darauf führten die Spanierinnen erstmals seit der 3. Minute wieder (19:18/41.).

Vegue I Pena mit dem Schlusspunkt

In einer spannenden Schlussphase konnte sich die HSG wieder eine Zwei-Tore-Führung erarbeiten (22:24/53.). Für einen Schockmoment sorgte Nieke Kühne, die sich bei einer unglücklichen Bewegung das Knie verdrehte, nach ein paar Minuten aber weiterspielen konnte. Ihre Teamkolleginnen ließen sich aber auch in Kühnes Abwesenheit nicht beirren und bauten den Vorsprung aus (23:27/57.).

Für den Schlusspunkt sorgte ein verwandelter Siebenmeter von Ona Vegue I Pena, die mit acht Treffern auch beste Torschützin der Partie war vor ihrer Teamkollegin Laetitia Quist mit sieben Toren.