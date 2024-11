WDR-Sport European League: Hinspiel-Erfolge für BVB und Blomberg-Lippe Stand: 10.11.2024 17:44 Uhr

Die Handballerinnen Borussia Dortmund und der HSG Blomberg-Lippe haben in der dritten Runde der European League Hinspielsiege gefeiert.

Im Hinspiel der K.o.-Runde gegen den tschechischen Meister Banik Most gewannen die Westfälinnen am Sonntag in eigener Halle mit 36:32 (18:14). Die HSG Blomberg-Lippe siegte im deutsch-deutschen Duell gegen TuS Metzingen mit 30:21 (14:9).

Mit einem 4-Tore-Vorsprung gehen die Dortmunderinnen damit in das Rückspiel, das in einer Woche (17.11., 17 Uhr) in Most stattfindet. Allerdings hätte der Sieg höher ausfallen können.

Die Tschechinnen gingen zu Beginn der Partie zweimal in Front - mit 1:0 und 2:1. Doch danach führte nur noch der BVB. Zur Pause stand ein 18:14 für die Borussia auf der Anzeigentafel.

Vorsprung schmilzt in der Schlussphase

Im zweiten Durchgang baute Borussia den Vorsprung aus. Angetrieben von Dana Bleckmann und Lisa Antl, die mit jeweils sieben Toren am häufigsten trafen, führten die Gastgeberinnen nach 51 Minuten mit 33:26. Ärgerlich: Der deutliche Vorsprung schmolz in den kommenden vier Minuten, in denen Dortmund kein Tor gelang, auf drei Tore (33:30).

Am Ende konnte der BVB den Vier-Tore-Vorsprung der Halbzeit wieder herstellen. Dennoch verspielte das Team in der Schlussphase eine komfortable Ausgangslage für das Rückspiel.

Blomberg-Lippe siegt deutlich gegen Metzingen

Etwas später am Nachmittag empfing die HSG Blomberg-Lippe den TuS Metzingen zum deutsch-deutschen Duell im Hinspiel um den Einzug in die Gruppenphase der European League. Die HSG siegte deutlich mit 30:21 (14:9) und geht mit guten Aussichten in das Rückspiel am Samstag (16.11., 19.30 Uhr).

In der ersten Viertelstunde gestaltete sich die Partie ausgeglichen - nach 17 Minuten hielt Metzingen beim 6:6-Zwischenstand noch gut mit. Doch die Ostwestfälinnen übernahmen dann die Kontrolle und erspielten sich bis zu Pause einen Fünf-Tore-Vorsprung.

Auch nach dem Wechsel ließ die HSG nichts mehr anbrennen und baute den Vorsprung am Ende zum deutlichen 30:21 aus.