European League Gummersbach löst Hauptrundenticket Stand: 19.11.2024 20:14 Uhr

Der VfL Gummersbach hat sich frühzeitig für die Hauptrunde der European League qualifiziert.

Am fünften Spieltag gewannen die Oberbergischen am Dienstagabend ihr letztes Heimspiel der Gruppenphase gegen das isländische Team FH Hafnarfjördur souverän mit 32:24 (16:10) und können am letzten Spieltag nicht mehr von den ersten beiden Rängen der Gruppe H verdrängt werden..

Die Partie begann ausgeglichen mit leichten Vorteilen beim VfL. Nach sieben Minuten schien alles nach Plan zu laufen, als der wieder genesene Julian Köster mit seinem dritten Tor zum 5:3 einnetzte.

Doch dann gab es einen Riss im Spiel der Oberbergischen. In den folgenden acht Minuten gelang den Gummersbachern kein eigener Treffer mehr, während Hafnarfjördur, bei denen ausschließlich Isländer im Team stehen, auf 5:8 davonzogen.

Torwart Obling hält VfL in schwieriger Phase im Spiel

Doch Trainer Gudjon Valur Sigurdsson konnte sich in dieser Phase auf seinen Torwart Bertram Obling verlassen.

Als das Team wankte hielt der Däne den VfL mit etlichen starken Paraden im Spiel, hielt in der Folge drei Siebenmeter und kassierte ganze 14 Minuten lang keinen Gegentreffer.

Hafnarfjördur kassiert 0:10-Serie

Durch den starken Rückhalt kamen die Gummersbacher wieder zu mehr Sicherheit im Spielaufbau und auch die Offensive wieder ins Rollen. Bis zur 27. Minute erspielten sich die Hausherren eine Torserie von 10:0 und damit einen 15:8-Vorsprung heraus.

Besonders Miro Schluroff und Kristjan Horzen zeigten sich in dieser Phase mit je drei Treffern gegen defensiv immer unsicher wirkende Isländer besonders treffsicher.

VfL hält die Isländer auf Distanz

Nach dem Pausentee ging es beim Stande von 16:10 weiter. Sigurdsson gönnte Obling eine Pause und begann mit dem Kroaten Dominik Kuzmanović im VfL-Kasten.

Die Gummersbacher hielten die Gäste auf Distanz, während es Hafnarfjördur schaffte, den Rückstand nicht ins Uferlose anwachsen zulassen.

Immer wieder: Köster auf Blohme

Es entwickelte sich eine flotte Begegnung, bei der der Bundesligist nicht mehr die letzte Konsequenz im den Aktionen abrufen musste.

Lukas Blohme, der von Julian Köster immer wieder gut in Szene gesetzt wurde, war in der zweiten Hälfte besonders treffsicher. Mit acht Toren war er der beste Schütze der Partie.

Letzte Spiel gegen IK Sävehof

Die letzte Partie der Gummersbacher in der Gruppenphase bei IK Sävehof findet am 26. November statt (18.45 Uhr). Im Hinspiel in eigener Halle war dem VfL gegen die Schweden nur ein knapper 35:33-Sieg gelungen.

In der Liga geht es für das Sigurdsson-Team bereits am Freitag mit dem Heimspiel gegen den THW Kiel weiter (20 Uhr).