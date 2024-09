WDR-Sport Essen verliert trotz guter Leistung in Unterhaching Stand: 01.09.2024 18:26 Uhr

Rot-Weiss Essen hat am 4. Spieltag der 3. Liga die zweite Niederlage einstecken müssen.

RWE unterlag am Sonntag bei der SpVgg Unterhaching trotz über weite Strecken guter Leistung mit 0:2 (0:0). Nils Ortel (47.) und Julian Kügel (81.) erzielten die Tore für Unterhaching, das damit in der Tabelle an RWE vorbei auf Platz neun kletterte. Essen rutschte dagegen auf den 14. Rang ab.

Brumme trifft nur die Latte

Im Vergleich zum 0:0 gegen Arminia Bielefeld rückte bei RWE Lucas Brumme nach auskuriertem Pferdekuss wieder für Ekin Celebi in die Startelf. Bei den Hausherren fehlte der gesperrte Manuel Stiefler ebenso wie Maximilian Hennig, die in der Anfangsformation von Tim Hoops und Nils Ortel ersetzt wurden.

Die erste gute verbuchte Essens Ahmet Arslan in der 4. Minute, als er nach einer Eckenvariante frei zum Abschluss kam, aber deutlich verzog. Gefährlicher wurde es bei Arslans zweitem Versuch aus der Distanz, der nur knapp den Pfosten verfehlte (7.). Die Gäste blieben am Drücker und schossen aus allen Lagen. Lucas Brumme traf in der 10. Minute die Latte. Die Hausherren kamen seltener in den Essener Strafraum, wurden dann aber auch auch gefährlich, wie Simon Skarlatidis in der 14. Minute. Einen von Luc Ihorst abgeschlossenen Konter vereitelte RWE-Schlussmann Jakob Golz (19.) ebenso wie Ihorts Kopfball bei der anschließenden Ecke (20.).

Es ging weiter hin und her. Für Essen hatte Ramien Safi zwei gute Gelegenheiten, scheiterte erst an Konstantin Heide (29.) und zielte dann zu hoch (30.). Nach einigen weiteren Halbchancen hatte Unterhaching in der 40. Minute die vielleicht größte Chance auf die Führung, doch Golz parierte den Versuch von Ihorst glänzend.

Haching schlägt zweimal eiskalt zu

Nach der Pause dominierten zunächst die Hausherren. Nach einer Kopfballchance von Julian Kügel traf Ortel in der 47. Minute mit einem abgefälschten Schuss zum 1:0 für Unterhaching. RWE brauchte ein paar Minuten, um sich nach dem Rückstand zu schütteln, fand dann aber wieder besser ins Spiel. Brumme (59.) schoss aus spitzem Winkel vorbei, Torben Müsel zwang Heide mit einem Distanzschuss zu einer Parade (61.).

Essen blieb dran und drängte auf den Ausgleichstreffer. Leonardo Vonic verpasste eine Hereingabe des eingewechselten Kelsey Aninkorah-Meisel nur knapp (77.). Stattdessen machte Unterhaching in der 82. Minute den Deckel drauf. Einen Freistoß von Sebastian Maier köpfte der einlaufende Kügel ins Tor (81.). RWE gab sich danach nicht auf, wurde aber nicht mehr wirklich gefährlich.