WDR-Sport Essen beendet Torflaute, aber verpasst Auswärtssieg Stand: 21.09.2024 15:57 Uhr

Rot-Weiss Essen hat in der 3. Liga seine Torflaute beendet, aber einen Auswärtssieg verpasst.

Die Essener mussten sich am Samstag mit einem 2:2 (1:1) im Spiel beim FC Ingolstadt begnügen.

Die Essener starteten engagiert und mit Offensivdrang in die Partie. In der neunten Spielminute musste allerdings RWE-Torwart Jakob Golz sein Team in höchster Not retten, klärte einen Ball weit vor dem eigenen Strafraum.

Doch sechs Minuten später gingen die Gäste in Führung: Nach einem Doppelpass mit Torben Müsel kam RWE-Stürmer Manuel Wintzheimer im Strafraum zum Abschluss, sein flacher Schuss wurde noch gehalten, aber per Abstauber erzielte Müsel die Führung für Essen (15.).

Die Essener beendeten durch Müsels Treffer ihre 322 Minuten währende Torflaute in der 3. Liga. Den bis dahin letzten Liga-Treffer hatte die Elf von Trainer Christoph Dabrowski am 6. August, dem zweiten Spieltag, erzielt.

Die Gäste blieben die spielbestimmende Mannschaft und verpassten in der 28. Minute ihren zweiten Treffer nur, als Lucas Brumme mit einem Schuss aus 22 Metern nur den Pfosten traf.

Ingolstadts Lorenz gleicht aus

Überraschend kam Ingolstadt in der Schlussphase der ersten Halbzeit doch zum Ausgleich: Eine Flanke von der linken Angriffsseite des FCI flog in den Essener Strafraum, wo Ingolstadts Simon Lorenz mit einem starken Kopfball das 1:1 erzielte (39.).

Doch vom Gegentreffer ließen sich die Gäste nicht schocken, sie spielten direkt wieder nach vorne. In der Anfangsphase der zweiten Halbzeit verhinderte RWE durch bissige Zweikampfführung, dass Ingolstadt richtig ins Spiel kam.

Arslan trifft per Foulelfmeter

Die Essener kontrollierten die Partie und hatten mehr Spielanteile. Nach einem übereifrigen Einsteigen von Ingolstadts Niclas Dühring im Strafraum gegen Wintzheimer zeigte Schiedsrichterin Fabienne Michel in der 59. Minute auf den Elfmeterpunkt. Essens Ahmet Arslan ließ sich die Gelegenheit nicht nehmen und schoss den Ball wuchtig nach links in die Tormaschen (60.).

In der 76. Minute hatte der eingewechselte Essener Leonardo Vonic die große Chance auf das dritte Essener Tor, scheiterte aber im Eins-gegen-Eins am FCI-Keeper Marius Funk.

Erneuter Ausgleich für Ingolstadt

Und die nicht genutzte Chance rächte sich für den Revierklub: Kurz darauf konnte sich der eingewechselte Ingolstädter Max Besuschkow den Ball rund 20 Meter vor dem Essener Tor zurechtlegen und traf platziert ins Netz (79.).

In der Schlussphase spielten beide Teams mutig - es blieb jedoch beim 2:2.

RWE nun gegen BVB II

Für Essen geht es in der 3. Liga bereits am kommenden Mittwoch (25.09.2024) mit einem Revierduell weiter: RWE empfängt dann Borussia Dortmund II im Stadion an der Hafenstraße. Anstoß ist um 19.00 Uhr.