WDR-Sport Erinnerungen werden wach: Gummersbach zu Gast bei Tatabanya KC Stand: 17.02.2025 13:12 Uhr

Nach zwei Niederlagen gegen die Flensburg-Handewitt innerhalb weniger Tage reist der VfL Gummersbach in der European League nach Ungarn. Gegner Tatabanya KC weckt beim VfL alte Erinnerungen hervor. Vor 46 Jahren verletzte sich VfL-Legende Joachim Deckarm im Pokal-Spiel gegen die Ungarn schwer.

Von Jakob Halbfas

Der VfL Gummersbach ist am Dienstag (18.45 Uhr) im zweiten Hauptrundenspiel in der European League (ELH) beim ungarischen Klub Tatabanya KC zu Gast. Es ist das erste Spiel nach den beiden Niederlagen gegen die SG Flensburg-Handewitt in der letzten Woche.

Zweimal Flensburg in vier Tagen

Vergangenen Dienstag hatte der VfL sein erstes Hauptrundenspiel in der ELH zu Hause gegen die Norddeutschen verloren (31:36), vier Tage später war Gummersbach in der Bundesliga zu Gast in Flensburg. Auch die Partie des 19. Spieltags verlor der VfL mit fünf Toren Differenz (30:35).

Nur drei Tage später reist Gummersbach zum ersten Auswärtsspiel in der EHL-Hauptrunde nach Ungarn. "Unser Ziel ist es natürlich die zwei Punkte mit nach Hause zu nehmen", wird Rechtsaußen Mathis Häseler auf der Vereins-Homepage zitiert.

Noch alles drin in der Hauptrunde

Nach der Niederlage gegen Flensburg im Pokal steht Gummersbach mit 2:4 Punkten und auf Rang drei da - aus der Gruppenphase wurde ein Sieg und eine Niederlage mit in die Hauptrunde genommen. Der Erstplatzierte zieht direkt ins Viertelfinale ein, die Plätze zwei und drei gehen einen Umweg über eine Playoff-Runde.

Mit einem Sieg gegen die noch punktlosen Ungarn würde der VfL einen großen Schritt in Richtung Playoff-Runde machen. Aber auch Rang eins ist noch möglich. Flensburg empfängt im Parallelspiel am Dienstag zeitgleich Fenix Touluse. "In erster Linie müssen wir uns auf uns konzentrieren und unser Spiel spielen. Wir müssen über eine harte Abwehr in unser Tempospiel kommen", sagte Häseler.

Joachim Deckarm im Spiel gegen Tatabanya im Pokal 1979

Der Gastauftritt bei Tatabanya ist für den Verein VfL Gummersbach ein besonderer. So ist der ungarische Topklub kein unbekannter in der VfL-Historie. Am 30. März 1979 knallte der damals 25 Jahre alte Gummersbacher Rückraumspieler Joachim Deckarm nach einem Zusammenprall mit dem Kopf auf den Betonboden.

Deckarm erlitt einen doppelten Schädelbruch und schwere Gehirnquetschungen. Nach 131 Tagen im Koma kämpfte sich der heute 71-Jährige zurück ins Leben.

Unsere Quellen: