Entscheidung vertagt Kölner Haie verlieren Spiel fünf gegen Ingolstadt Stand: 11.04.2025 21:28 Uhr

Die Kölner Haie haben in der Halbfinal-Serie gegen den ERC Ingolstadt ihren ersten Matchball vergeben. Den nächsten haben sie am Montag zu Hause.

Sie beste Nachricht aus Sicht der Kölner Haie gab es am Freitagabend kurz vor der Partie: Haie-Kapitän Moritz Müller, der sich im letzten Spiel an der Schulter verletzt hatte, war einsatzfähig. Die 0:3-Niederlage gegen die Ingolstädter konnte aber auch er nicht verhindern.

Damit verkürzte der ERC in der "Best of seven"-Serie auf 2:3. Den Haien fehlt also weiterhin noch ein Sieg zum Einzug ins Finale, wo bereits die Eisbären Berlin warten. Die nächste Chance haben die Kölner am Montag vor heimischem Publikum.

Sechs Strafen im ersten Abschnitt

Das erste Drittel war geprägt von zahlreichen Strafen. Die erste bekam Ingolstadt nach gerade einmal neun Sekunden. Doch die Haie konnten ihre Überzahl nicht nutzen, standen dafür aber auch in Unterzahl hinten sicher. Nach neun Minuten hatte Grenier die größte Kölner Chance des ersten Durchgangs, der Kanadier scheiterte frei vor dem Tor jedoch am stark reagierenden ERC-Goalie Heljanko.

In der Folge vergab Grenier weitere gute Gelegenheiten und auch Currie scheiterte aus kurzer Distanz am gegnerischen Keeper. Auf der anderen Seite fand der fünfte Torschuss der Hausherren sein Ziel: Kurz vor der Schlusssirene traf Schmölz durch die Beine von Hudacek zur Führung für Ingolstadt.

Erst Pfosten dann Tor - Ingolstadt zieht davon

Im Mitteldrittel verdienten sich die Gastgeber dann die Führung, hätten diese durch Sheen und Keating durchaus weiter ausbauen können. Hudacek und der Pfosten retteten für die Haie. Sü überstand Köln die Drangphase unbeschadet und hätte durch Schütz nach einer guten halben Stunde sogar fast den Ausgleich erzielt. Dem Flügelspieler versagten jedoch die Nerven, er jagte den Puck deutlich über das Tor.

Ingolstadt dagegen zeigte sich einmal mehr sehr effizient. Keating fälschte einen Schuss von Hüttel entscheidend ab und sorgte so nach 37 Minuten für das 2:0 für die Gastgeber.

Im Schlussdrittel erhöhten die Haie nochmals ihre Angriffsbemühungen. Der Erfolg blieb jedoch aus, auch weil Heljanko heute mit reaktionsschnellen Paraden glänzte. Am Ende sorgte Bodie mit seinem Abschluss ins leere Kölner Tor für die Entscheidung.

Haie zuletzt 2014 im Finale

So gingen die Kölner nach zuletzt drei Siegen in Folge diesmal als Verlierer vom Eis. Der Kölner Müller sah dennoch "ein gutes Auswärtsspiel" seines Teams, sagte er bei MagentaSport: "Wir bringen uns wieder in die Position, das Spiel zu gewinnen. Wir machen heute die Chancen nicht, die wir in den letzten Spielen gemacht haben."

Die Haie standen zuletzt 2014 im DEL-Finale, damals gab es ein 3:4 gegen Ingolstadt. Der ERC darf nach dem Erfolg am Freitagabend wieder auf seinen ersten Einzug in die Finalserie seit 2023 (1:4 gegen Red Bull München) hoffen.

